NRW plant härtere Corona-Regeln 

Die vierte Corona-Welle rollt mit Rekordzahlen, und jetzt kommt auch noch eine neue Variante hinzu. In Nordrhein-Westfalen sollen angesichts der verschärften Corona-Lage noch in dieser Woche die Schutzmaßnahmen verschärft werden. Als sicher gilt bereits, dass die Maskenpflicht im Unterricht an den Schulen in Nordrhein-Westfalen wieder eingeführt wird.Wegen der Terminüberschneidung mit den Bund-Länder-Gespräche n wurde die Sitzung des NRW-Kabinetts von Dienstag auf Mittwoch verschoben. Die Landesregierung will dann über weitere Corona-Maßnahmen für das bevölkerungsreichste Bundesland entscheiden.