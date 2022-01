NRW-Regierungschef Wüst schließt Lockerungen vorerst aus

Münsterland

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat am Mittwoch eine Aufweichung der Schutzmaßnahmen vorerst ausgeschlossen. Kurzfristig werden Anpassungen im „Lolli“-PCR-Testverfahren an NRW-Grundschulen vorgenommen. In weiten Teilen des Münsterlandes gibt es vierstellige Inzidenzen.