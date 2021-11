NRW-SPD legt Plan mit Schutz-Maßnahmen vor

Kontrollen zur 3G-Regeln in der Gastronomie

(Aus Münster berichtet Martin Kalitschke)

Der Griff zum Impfausweis oder zum Smartphone ist mittlerweile so selbstverständlich geworden wie der Griff zum Portemonnaie, wenn man in einem Restaurant oder einem Café etwas essen oder trinken möchte. Der aktuelle Stand der Kontrollen zur Einhaltung der 3G-Regeln in der Gastronomie in Münster: