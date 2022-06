NRW verlängert Corona-Regeln um eine Woche 

Die Landesregierung hat die Corona-Regeln für Nordrhein-Westfalen um zunächst eine Woche bis 30. Juni verlängert. Weiterhin soll Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen gelten, denn wesentliche Änderungen soll es nicht geben.

Da Behörden wie der Kreis Steinfurt mittlerweile keine Corona-Zahlen mehr veröffentlichen und auch die gemeldeten Zahlen zu Neuinfizierungen und Gesundungen nur noch begrenzt aussagekräftig sind, verzichten wir vorerst auf die tägliche Veröffentlichung dieser Zahlen.

Münsterland-Inzidenzwerte* am Montag

Bei den Inzidenzwerten im Münsterland ergibt sich für heute laut RKI folgendes Bild (Differenz zum Vortag in Klammern):

Kreis Borken : 577,3 (-0,3)

: (-0,3) Kreis Coesfeld : 1244,6 (+/-0)

: (+/-0) Stadt Münster : 635,3 (-9,8)

: (-9,8) Kreis Steinfurt : 430,8 (-4,5)

: (-4,5) Kreis Warendorf: 765,6 (+/-0)

Die für die Lagebewertung wichtige 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in Nordrhein-Westfalen (NRW) liegt aktuell laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) landesweit bei 3,65. Der Anteil der Covid-19-Patienten gemessen an der Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Intensivbetten liegt in NRW bei 3,83 Prozent, die landesweite 7-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 475,4.

*Anmerkung des RKI: Da am Wochenende nur noch wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln, werden keine Daten am RKI eingelesen, sodass es bei den absoluten Fallzahlen keine Veränderung zum Vortag gibt. Die Änderung der 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag beruht lediglich auf einer Änderung des Bezugszeitraums (jeweils 7 Tage vor dem Tag der Berichterstattung).

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand: 20.06.2022, 03.11 Uhr)

