Politik streitet über Gratis-Schnelltests in der Corona-Krise

Da Behörden wie der Kreis Steinfurt mittlerweile keine Corona-Zahlen mehr veröffentlichen und auch die gemeldeten Zahlen zu Neuinfizierungen und Gesundungen nur noch begrenzt aussagekräftig sind, verzichten wir vorerst auf die tägliche Veröffentlichung dieser Zahlen.

Münsterland-Inzidenzwerte am Donnerstag

Bei den Inzidenzwerten im Münsterland ergibt sich für heute laut RKI folgendes Bild (Differenz zum Vortag in Klammern):

Kreis Borken : 916,1 (+85,8)

: (+85,8) Kreis Coesfeld : 1174,4 (-77,0)

: (-77,0) Stadt Münster : 841,6 (+79,3)

: (+79,3) Kreis Steinfurt : 565,4 (+17,4)

: (+17,4) Kreis Warendorf: 859,0 (+53,4)

Die für die Lagebewertung wichtige 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in Nordrhein-Westfalen (NRW) liegt aktuell laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) landesweit bei 6,02. Der Anteil der Covid-19-Patienten gemessen an der Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Intensivbetten liegt in NRW bei 3,72 Prozent, die landesweite 7-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 617,0.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand: 23.06.2022, 03.11 Uhr)

