Quarantäne nach Kontakt mit Omikron-Patient auch für Geimpfte

Infiziertenzahl steigt im Kreis Steinfurt

Wie schon am Vortag liegt die Zahl der Neuinfektionen im Kreis Steinfurt über 200. Wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte, habe es 209 (Vortag: 221) Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden (Stand 8. Dezember, 18.30 Uhr) gegeben. Die Zahl der Genesenen ist nach Angaben des Kreises um 166 Personen gestiegen. Damit gelten derzeit im Kreisgebiet 1982 (Vortag: 1940) Personen als infiziert. In den Krankenhäusern im Kreis werden aktuell 75 (Vorwoche: 79) Covid-19-Patienten behandelt, davon liegen 11 (6) Patienten auf der Intensivstation, 7 (4) von ihnen werden beatmet. Todesfälle nachweislich Infizierter gibt es im Kreis Steinfurt den Behörden zufolge 371 (370). Verstorben ist laut Mitteilung ein Mann im Alter von 64 Jahren. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI für den Kreis Steinfurt am Donnerstag mit 226,9 (240,7) an, die aktuelle Hospitalisierungsinzidenz liegt im Kreis bei 10. Dieser Wert beschreibt, wie viele Personen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen aufgrund einer Corona-Infektion neu in den Krankenhäusern im Kreis aufgenommen wurden.





In folgenden Kommunen im Kreis Steinfurt sind aktuell Menschen nachweislich infiziert:

In Altenberge: 34 Personen (33)

In Emsdetten: 93 Personen (91)

In Greven: 137 Personen (145)

In Hopsten: 26 Personen (25)

In Hörstel: 82 Personen (83)

In Horstmar: 15 Personen (18)

In Ibbenbüren: 244 Personen (227)

In Ladbergen: 21 Personen (20)

In Laer: 29 Personen (24)

In Lengerich: 162 Personen (154)

In Lienen: 46 Personen (48)

In Lotte: 101 Personen (100)

In Metelen: 31 Personen (38)

In Mettingen: 53 Personen (50)

In Neuenkirchen: 78 Personen (69)

In Nordwalde: 40 Personen (35)

In Ochtrup: 96 Personen (102)

In Recke: 59 Personen (66)

In Rheine: 279 Personen (270)

In Saerbeck: 7 Personen (8)

In Steinfurt: 166 Personen (159)

In Tecklenburg: 22 Personen (25)

In Westerkappeln: 45 Personen (38)

In Wettringen: 116 Personen (112)