RKI registriert 11.518 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 68,7

Der von den Brooklyn Nets wegen seines unklaren Impfstatus vorerst nicht mehr berücksichtigte Basketball-Star Kyrie Irving denkt nicht an ein Karriereende. Auf der Social-Media-Plattform Instagram äußerte sich der 29-Jährige erstmalig zu den Gerüchten. "Glaubt nicht, dass ich mich zurückziehen werde. Glaubt nicht, dass ich dieses Spiel für eine Impfpflicht aufgeben werde", macht Irving klar. "Ich tue, was das Beste für mich ist. Ich kenne die Konsequenzen und wenn das bedeutet, dass ich dafür verurteilt und verteufelt werde, dann ist das eben so", sagt er.



"Glaubt ihr wirklich, ich will meinen Job aufgeben? Ich stehe für so Vieles, was größer ist als dieses Spiel, und im Moment geht es nicht nur um Basketball", bekräftigt Irving in einem emotionalen Video an seine Fans, das von Sky Sport News ausgestrahlt wurde. "Es geht nicht immer ums Geld, sondern darum, die beste Entscheidung zu treffen."

Foto: Carlos Osorio/AP/dpa