RKI registriert 23.212 Corona-Neuinfektionen

In der Elbphilharmonie gilt von Dezember an weitgehend das 2G-Modell. Damit dürfen dann nur noch Geimpfte und Genesene die meisten Konzertvorstellungen besuchen. "Der allgemeinen Entwicklung folgend, werden die meisten Veranstalter in der Elbphilharmonie und Laeiszhalle ab Anfang Dezember auf 2G umstellen", teilt die Elbphilharmonie mit. Im Gegenzug könnten die Säle damit voll belegt werden, die Maskenpflicht entfalle.



Allerdings muss dies nicht zwangsläufig für alle Veranstaltungen gelten: "Die Entscheidung, ob ein Konzert in 2G oder 3G stattfindet, trifft der Veranstalter, daher sind die Regeln nicht einheitlich", heißt es in der Mitteilung. "Es wird auch in Zukunft einzelne 3G-Veranstaltungen geben, an denen auch nicht geimpfte Gäste mit aktuellem Corona-Testnachweis teilnehmen können."

Foto: Marcus Brandt/dpa