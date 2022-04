RKI registriert 41.129 Neuinfektionen - bundesweite Inzidenz beträgt 1424,6

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Montagmorgen mit 1424,6 an - am Vortag hatte der Wert bei 1457,9 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten 41.129 Corona-Neuinfektionen.