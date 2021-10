RKI registriert 6573 Neuinfektionen - Inzidenz bei 110,1

In der Debatte um corona-geimpfte Fußballer und 2G-Regelungen in Stadien betont Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes die Vorbildfunktion von Profis. "Bei uns sind alle geimpft oder genesen, 2G in der Mannschaft und im Staff. So behandeln wir das auch bei den Fans", sagt der 39 Jahre alte frühere deutsche Nationalspieler bei DAZN. "Es ist wichtig für die Solidarität in der Gesellschaft, dass Spieler vorangehen, deshalb haben wir viel mit den Spielern gesprochen und sie überzeugen können."