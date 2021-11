Sachsen führt landesweite 2G-Regeln ein

Der österreichische Tennisprofi Dominic Thiem hat sich nach eigener Aussage gegen das Coronavirus impfen lassen. Er strebe nach seiner Verletzungspause im Dezember bei einem Einladungsturnier in Abu Dhabi sein Comeback an, teilt der 28 Jahre alte US-Open-Sieger von 2020 in den sozialen Netzwerken mit.





Auf die Tour wolle er Anfang des kommenden Jahres bei den Australian Open zurückkehren. "Unnötig zu sagen, dass die Impfung notwendig ist, um an beiden Events teilzunehmen", schreibt Thiem und betont: «In meinem Fall ist es so, dass ich bereits geimpft bin.»

Foto: Christophe Ena/AP/dpa