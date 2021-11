Schnellere Testergebnisse an Schulen nach Weihnachten

Lolli-Tests sollen schneller Ergebnisse liefern

Die Corona-Checks mit den PCR-Lolli-Tests an den Grund- und Förderschulen in Nordrhein-Westfalen sollen schneller Ergebnisse für einzelne Schulkinder und direkte Informationen an die Eltern liefern. Deshalb sollen die Schüler dieser Einrichtungen nach den Weihnachtsferien jeweils zwei statt bisher nur eine Speichelprobe abgeben, teilte das NRW-Schulministerium am Dienstag in einer Mail an die Schulen mit. Falls bei der gebündelten Analyse der Proben ganzer Lerngruppen ein positives Ergebnis festgestellt werde, könnten dann im Labor noch am selben Tag die Einzelproben untersucht werden. Bisher waren erneute Testungen zu Hause am Folgetag erforderlich. Außerdem sollen die Eltern direkt vom Labor per SMS oder Mail benachrichtigt werden, wenn der Einzeltest ihres Kindes positiv ausgefallen ist. Die Ergebnisse lägen um 6 Uhr am Tag nach der Testung vor.