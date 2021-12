Schüler müssen wieder Masken im Unterricht tragen

Inzidenzen im Münsterland

Während die Sieben-Tage-Inzidenzen in den Münsterland-Kreisen weiter angestiegen sind, liegt der Indikator für das Infektionsgeschehen in Münster zum fünften Mal in Folge niedriger als am Vortag. Folgende Inzidenzen, also die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, weist das Robert-Koch-Institut am Donnerstag (Stand: 3:24 Uhr) aus (in Klammern Vergleich zum Vortag):

Münster: 134,0 (-14,5)

Kreis Borken: 272,7 (+3,5)

Kreis Coesfeld: 196,2 (+10,0)

Kreis Steinfurt: 258,8 (+15,4)

Kreis Warendorf: 331,6 (+21,2)