Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland erstmals über 300

DAS WICHTIGSTE KOMPAKT



• RKI: 23.607 Neuinfektionen, 43 Todesfälle, Sieben-Tage-Inzidenz bei 303,0.

• SPD, Grüne und FDP einigen sich auf deutliche Verschärfungen bei der geplanten Änderung des Infektionsschutzgesetzes.

• In Österreich gilt ab heute ein Lockdown für Ungeimpfte.

• Der Impfstoff von Biontech/Pfizer darf in Israel nun auch Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren verabreicht werden.

• Über 3000 Covid-Patienten in deutschen Kliniken in intensivmedizinischer Behandlung.

• Bayerns Ministerpräsident Söder will Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte.