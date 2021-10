SPD, Grüne und FDP: Am 20. März sollen alle Corona-Maßnahmen enden

In den baltischen Staaten breitet sich Corona weiter rasant aus: Trotz neuer Einschränkungen erreichte in Lettland und Estland die Zahl an Neuinfektionen mit 3206 und 2025 Fällen binnen 24 Tagen den jeweils höchsten Wert seit Beginn der Pandemie. Auch in Litauen gehen die Infektionszahlen weiter nach oben. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC weist für die drei Ostseestaaten aktuell die höchsten Infektionsraten in Europa aus.

Litauens Premierministerin Ingrida Simonyte während einer Pressekonferenz. Foto: Mindaugas Kulbis/AP/dpa