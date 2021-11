Starker Anstieg der Inzidenz im Kreis Borken

Testzentren in NRW bieten wieder kostenlose Corona-Tests an

Nordrhein-Westfalen hat die Wiedereinführung kostenloser Corona-Schnelltests umgesetzt. Die neue Regelung gilt bereits vom heutigen Samstag an. In einer kurzfristig veröffentlichten Verordnung des NRW-Gesundheitsministeriums heißt es, dass sich jeder Bürger «mindestens einmal pro Woche» kostenlos in einem Testzentrum auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus untersuchen lassen kann.