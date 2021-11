Testzentren in NRW bieten wieder kostenlose Corona-Tests an

Über 3000 Covid-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung

In deutschen Kliniken müssen immer mehr Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt werden. Die Zahl stieg nach Angaben des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) am Sonntag auf mehr als 3000. Laut Divi-Tagesreport kamen 93 Intensivpatienten hinzu, somit befinden sich nun 3034 Menschen wegen Corona in intensivmedizinischer Behandlung. Innerhalb von zwei Wochen stieg die Zahl um rund 1000.



Der Leiter des Divi-Intensivregisters, Christian Karagiannidis, hatte am Samstag auf Twitter von einer „eingeschränkten Betriebsfähigkeit“ der Intensivstationen gesprochen. „Die Mitarbeiter:innen rackern gerade weg, was sie können, aber sie sind zunehmend am Limit“, schrieb Karagiannidis. In der rbb-„Abendschau“ warnte der Mediziner: „Uns rennt im Moment wirklich die Zeit davon.“ Auf den Intensivstationen lägen zum „allergrößten Teil“ Ungeimpfte. Zunehmend gebe es hier aber auch doppelt Geimpfte - dies seien aber vielfach ältere Menschen sowie Patienten mit Medikamenten, die das Immunsystem dämpften. (dpa)