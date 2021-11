Verschärfungen in NRW erwartet 

Maskenpflicht im Klassenzimmer

Es kommentiert Dorle Neumann:

Die Maskenpflicht im Unterricht soll an den Schulen in Nordrhein-Westfalen wieder eingeführt werden. Sie werde dem Kabinett die Rückkehr zur Maskenpflicht am Sitzplatz für alle Schulen empfehlen, kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Montag in Düsseldorf an.