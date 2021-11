Weit über 1000 Neuinfektionen übers Wochenende im Münsterland

Kult in Vreden öffnet wegen mobiler Impfaktion später

Das kult Westmünsterland in Vreden öffnet am Donnerstag, 2. Dezember 2021, erst ab 12 Uhr seine Türen, teilt der Kreis Borken mit. Grund dafür ist das erwartete hohe Interesse bei der mobilen Impfaktion des Kreises Borken, die am Donnerstag zwischen 12 und 15 Uhr in den Räumlichkeiten des kult in Vreden, Kirchplatz 14, stattfinden wird.