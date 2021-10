Weiter steigende Inzidenzen im Münsterland 

Pandemie hinterlässt Spuren auf NRW-Ausbildungsmarkt



Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen lag 2021 mit knapp 107.000 um elf Prozent niedriger als im Vorkrisenjahr 2019. Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber ging im selben Zeitraum sogar um 16,3 Prozent auf knapp 108.000 zurück, wie die Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Vor allem Bewerberinnen und Bewerber mit höherwertigen Schulabschlüssen hätten sich im aktuellen Ausbildungsjahr seltener bei den Agenturen für Arbeit gemeldet als in den Vorjahren.

Dagegen sei die Zahl der Ausbildungsinteressierten mit Hauptschulabschluss nur gering gesunken. Torsten Withake, Chef der NRW-Regionaldirektion, berichtet, dass die Unternehmen investierten trotz wirtschaftlich unsicherer Zeiten in Ausbildung. Nach dem Corona-Knick sei mittlerweile eine Aufhellung auf dem Ausbildungsmarkt erkennbar. In den Sommermonaten habe der Ausbildungsmarkt wieder an Dynamik gewonnen. Ein spürbarer Aufholeffekt habe eingesetzt.