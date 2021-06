Weniger als 200 Infizierte im Münsterland

Münsterland

Die Zahl der Infizierten im Münsterland ist weiter gesunken. Nach Verdachtsfällen auf Abrechnungsbetrug in Corona-Testzentren sollen künftig strengere Kontrollvorgaben greifen. Wegen fehlender Nachfrage haben die ersten bereits dicht gemacht. In Münster will am Mittwoch eine Elterninitiative für mehr Luftfilter in Schulen demonstrieren.