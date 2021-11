WHO stuft Omikron vorsorglich als „sehr hohes“ globales Risiko ein

UPDATE | Nordrhein-Westfalen bereitet weitere Verschärfungen bei den Corona-Maßnahmen vor. Wie die Deutsche Presse-Agentur in aus Regierungskreisen erfuhr, wird das Landeskabinett an morgen über weitere kontaktreduzierende Maßnahmen beraten. Zudem spricht sich der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst, für zügige, bundeseinheitliche Schutzmaßnahmen aus. "Wir können nicht warten, bis ein neuer Kanzler gewählt wird. Daher braucht es diese Abstimmung in den nächsten Tagen - am besten schon morgen", sagt er.



Unterdessen gibt es in Nordrhein-Westfalen einen weiteren Verdachtsfall der Omikron-Variante. Nach Angaben des Kreises Kleve besteht bei einem Fall in Rees der Verdacht auf eine Corona-Infektion mit der neuen Coronavirus-Variante.