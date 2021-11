Kreis Steinfurt: Infiziertenzahl geht leicht zurück

122 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages hat es im Kreis Steinfurt laut einer Mitteilung der Kreisverwaltung gegeben. Trotz dieser hohen Zahl an Neuinfektionen geht die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Kreisgebiet leicht zurück - auf 1094 (Vortag: 1105). Grund dafür sind 133 Genesungen, die der Kreis in seiner aktuellen Corona-Statistik aufführt. Die Sieben-Tage-Inzidenz beziffert das RKI am Freitag auf 156,6 (147), die aktuelle Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 7,6 (6,5). Dieser Wert beschreibt, wie viele Personen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen aufgrund einer Corona-Erkrankung neu in den Krankenhäusern im Kreis Steinfurt aufgenommen wurden.



In folgenden Kommunen im Kreis Steinfurt sind aktuell Menschen nachweislich infiziert:



In Altenberge: 10 Personen (10)

In Emsdetten: 87 Personen (100)

In Greven: 79 Personen (87)

In Hopsten: 16 Personen (13)

In Hörstel: 55 Personen (56)

In Horstmar: 25 Personen (24)

In Ibbenbüren: 117 Personen (117)

In Ladbergen: 15 Personen (15)

In Laer: 12 Personen (11)

In Lengerich: 88 Personen (69)

In Lienen: 23 Personen (20)

In Lotte: 45 Personen (50)

In Metelen: 7 Personen (10)

In Mettingen: 21 Personen (23)

In Neuenkirchen: 35 Personen (41)

In Nordwalde: 8 Personen (9)

In Ochtrup: 40 Personen (29)

In Recke: 23 Personen (24)

In Rheine: 205 Personen (219)

In Saerbeck: 9 Personen (8)

In Steinfurt: 115 Personen (113)

In Tecklenburg: 10 Personen (9)

In Westerkappeln: 26 Personen (25)

In Wettringen: 23 Personen (23)