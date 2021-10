Wirtschaftsinstitute senken Konjunkturprognose für 2021

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland gibt es wenig Dynamik. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 67,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag lag der Wert bei 65,4. Die Gesundheitsämter in Deutschland melden dem RKI binnen eines Tages 12.382 Corona-Neuinfektionen und 72 Todesfälle.



Die Zahl der Genesenen gibt das RKI mit 4.125.100 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, steigt auf 94.461.

Foto: Malte Krudewig/dpa