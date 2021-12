Wüst zu Kontaktbeschränkungen nach Weihnachten: „Sag niemals nie“

Am Donnerstagmorgen gibt es Probleme mit dem Corona-Dashboard des Robert-Koch-Instituts (RKI). Dort werden derzeit (Stand der Daten: 5:13 Uhr) schlagartig gesunkene Sieben-Tage-Inzidenzen angegeben. Demnach wäre etwa der Wert in Warendorf von gestern 355,8 auf heute 276,1 gesunken. Deutschlandweit läge die Inzidenz bei 338,1 (Mittwoch: 427). Da von falschen Daten ausgegangen werden muss, greifen wir an dieser Stelle auf die Zahlen vom Landeszentrum Gesundheit NRW zurück, in die erkennbar auch Neuinfektionen vom letzten Tag eingeflossen sind. Demzufolge sehen die Inzidenzen im Münsterland heute so aus: