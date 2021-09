Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern steigt

Münsterland

Als wichtigste Messlatte für mögliche neue Beschränkungen soll künftig die Zahl der Corona-Patienten in den regionalen Kliniken dienen. In NRW steigt die Zahl der Covid-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, derzeit an, liegt aber weit unter dem Niveau der zweiten und dritten Welle.