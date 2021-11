Zahl der Covid-Patienten in NRW-Krankenhäusern steigt

Kreis Steinfurt: 46 Neuinfektionen - 31 Genesungen



Mit 46 Neuinfektionen in 24 Stunden (Stand 1.11., 18.30 Uhr) liegt die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Steinfurt bei 21.187 (Vortag: 21.141). 31 weitere Gesundmeldungen führen in der Statistik dazu, dass seit Pandemie-Beginn mittlerweile insgesamt 20.239 (20.208) Menschen eine Ansteckung überwunden haben. 610 (595) Personen sind zurzeit mit dem Coronavirus infiziert. Todesfälle nachweislich Infizierter gibt es im Kreis Steinfurt 338 (338).

Die aktuelle Hospitalisierungsinzidenz liegt im Kreis Steinfurt bei 2,2 (dieser Wert beschreibt, wie viele Personen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen aufgrund einer Corona-Erkrankung neu in den Krankenhäusern im Kreis Steinfurt aufgenommen wurden.).

Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz des Robert-Koch-Instituts liegt im Kreis Steinfurt bei 99,7 (99,7).



Fallzahlen in den Kommunen im Kreis Steinfurt:



- Altenberge: 13 Personen (13)

- Emsdetten: 49 Personen (49)

- Greven: 38 Personen (33)

- Hopsten: 16 Personen (16)

- Hörstel: 31 Personen (31)

- Horstmar: 7 Personen (8)

- Ibbenbüren: 117 Personen (112)

- Ladbergen: 1 Person (1)

- Laer: 1 Person (1)

- Lengerich: 21 Personen (22)

- Lienen: 17 Personen (17)

- Lotte: 32 Personen (34)

- Metelen: 0 Personen (0)

- Mettingen: 6 Personen (7)

- Neuenkirchen: 39 Personen (39)

- Nordwalde: 7 Personen (7)

- Ochtrup: 31 Personen (31)

- Recke: 7 Personen (6)

- Rheine: 101 Personen (99)

- Saerbeck: 9 Personen (10)

- Steinfurt: 44 Personen (36)

- Tecklenburg: 3 Personen (3)

- Westerkappeln: 13 Personen (11)

- Wettringen: 7 Personen (9)