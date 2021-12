Zahl der Infizierten im Münsterland sinkt

Mehr Genesungen als Neuinfektionen in Münster

34 Neuinfektionen an einem Tag bei zugleich 92 Gesundungen – die Zahl der Infizierten ist auch am Dienstag in Münster weiter gesunken. Zudem weist die Stadt mit 144,4 (+7,5 zum Vortag) die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen auf.