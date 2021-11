Zahl der Neuinfektionen auf dem Höchststand

Im Münsterland sind nach Angaben der Gesundheitsämter (Stand Mittwoch, 24. November) aktuell 5682 Menschen nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert (Dienstag: 5321). Seit Dienstag wurden 748 Neuinfektionen und 383 Genesungen gemeldet.



Die Zahl der Todesfälle im Münsterland liegt bei 1156 (Vortag: 1152). Seit Beginn der Pandemie hat es im Münsterland bislang 78.448 Corona-Fälle gegeben, 71.610 Menschen gelten als wieder genesen.

Die aktuellsten Zahlen aus den Münsterland-Kreisen und aus der Stadt Münster (Vergleichswerte in Klammern vom Vortag):



Münster: Neuinfektionen 123, Infizierte gesamt 12.063 (11.940), davon gesundet 11.042 (10.963), verstorben 136 (136), aktuell infiziert 885 (841); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 155,5 (159,0)



Kreis Borken*: Neuinfektionen 202, Infizierte gesamt 19.307 (19.105), davon gesundet 17.466 (17.354), verstorben 295 (295), aktuell infiziert 1546 (1456); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 254,0** (246,0)



Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 87, Infizierte gesamt 7536 (7449), davon gesundet 6912 (6899), verstorben 104 (104), aktuell infiziert 520 (446); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 153,1 (139,1)



Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 194, Infizierte gesamt 23.587 (23.393), davon gesundet 21.745 (21.649), verstorben 346 (345), aktuell infiziert 1496 (1399); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 232,7 (214,2) -



Kreis Warendorf: Neuinfektionen 142, Infizierte gesamt 15.955 (15.813), davon gesundet 14.445 (14.362), verstorben 275 (272), aktuell infiziert 1235 (1179); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 256,3 (253,0)



* Die Kreisverwaltung hat die Zahlen des Vortags nachträglich korrigiert. Grund: Nachmeldungen



** Der 7-Tage-Inzidenzwert beruht am Mittwoch auf eigenen Berechnungen des Kreises Borken. Die am Dienstag vom Kreis übermittelten Daten wurden nicht in die Inzidenz-Berechnung des RKI für den Mittwoch übernommen. Die Daten sind bereits erneut übermittelt worden, sodass in der Meldung am Donnerstag der RKI-Inzidenzwert wieder korrekt sein sollte.



Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 24.11.2021, 3.12 Uhr)

In diesem Newsticker bekommen Sie alle grundlegenden Corona-Infos aus der Region gebündelt und kostenfrei.

> Alle grundlegenden Corona-Infos national und international finden Sie hier (kostenfrei verfügbar).

> Unter folgendem Link steht das gesamte WN-Angebot vier Wochen kostenfrei zur Verfügung: https://link.wn.de/digitalbasiskostenlos

Julia Kwiatkowski Kinderärzte protestieren

(dpa) Kinderärzte protestieren vehement gegen eine neue Pflicht, nach der begleitende Eltern nur noch mit Negativtest in die Praxen kommen dürfen und das Personal täglich getestet werden muss. «Wenn Eltern nur noch getestet in die Praxis dürfen, also täglich über 100 Personen, bedeutet dies, dass für Behandlung und Versorgung der Kinder keine Zeit mehr bleibt. Es scheint, dass Politik gar nicht mehr versucht, Gesetze und Verordnungen, die beschlossen werden, auf die Anwendbarkeit in der Praxis zu prüfen», kritisierte der BVKJ in NRW in einer Erklärung

Julia Kwiatkowski EU-Gesundheitsbehörde warnt

(dpa) Die Lockerung der Schutzmaßnahmen und weiter nur schleppende Impfkampagnen fordern ihren Tribut. Die EU-Gesundheitsbehörde zeichnet düstere Szenarien für die kommenden Monate in Europa.

Julia Kwiatkowski +++ Steuerliche Homeoffice-Pauschale wird bis Ende 2022 verlängert +++

(dpa) SPD, Grüne und FDP wollen die steuerliche Homeoffice-Pauschale für Arbeitnehmer bis Ende 2022 verlängern. Das geht aus dem vereinbarten Koalitionsvertrag hervor, der der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Berlin aus mehreren Quellen aller drei Parteien vorlag.

Julia Kwiatkowski Kritik des Handelsverbands HDE

(dpa) Angesichts der Verschärfung der Corona-Regelungen in immer mehr Bundesländern hat der Handelsverband HDE vor weiteren Einschränkungen für den Einzelhandel gewarnt.

Julia Kwiatkowski Unterstützung für Weihnachtsmärkte

(dpa) Einige Weihnachtsmärkte mussten angesichts der Corona-Lage in Deutschland bereits abgesagt werden. Der geschäftsführende Wirtschaftsminister Altmaier verspricht Hilfe.

Julia Kwiatkowski Coronavirus-Situation im Kreis Borken Der "7-Tage-Inzidenzwert" beruht heute auf eigenen Berechnungen des Kreises Borken. Die gestern vom Kreis übermittelten Daten wurden Angaben des Kreises zufolge nicht in die heutige Inzidenz-Berechnung des RKI übernommen. Die Daten sind bereits erneut übermittelt worden.



Im Kreis Borken sind derzeit (24.11.2021, 0 Uhr) 1.546 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt 17.466 Personen sind inzwischen genesen. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Borken liegt bei 19.307. Nachträgliche Änderungen dieser Daten können in Einzelfällen möglich werden. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind im Kreis Borken 295 Personen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben. Die "7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz NRW" beträgt 3,96. Die "7-Tage-Inzidenz", also die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen, beträgt im Kreis Borken 254,0 (Berechnung des Kreises Borken).



Situation in den Krankenhäusern im Kreisgebiet, die COVID-19-Patienten behandeln, am 24.11.2021: • Klinikum Westmünsterland (Krankenhäuser in Ahaus, Bocholt, Borken und Stadtlohn): Stationär 48 Corona-Patienten, davon 5 auf der Intensivstation. • St. Antonius-Hospital Gronau: 3 Corona-Patienten, davon 2 auf der Intensivstation.

Julia Kwiatkowski Unter Beaufsichtigung

(dpa) Ungeimpfte oder nicht genesene Lehrer in NRW können sich seit Mittwoch vor Kollegen auf Corona testen. Der Hintergrund: Die 3G-Regel am Arbeitsplatz gilt auch für Lehrer und sonstiges Schulpersonal. Wer einen Test braucht und ihn nicht an einer offiziellen Stelle machen lässt, kann sich laut einer E-Mail des Schulministeriums vom Mittwoch auch unter Aufsicht in der Schule selbst testen.

Julia Kwiatkowski Kreis Steinfurt verschiebt Neujahrskonzert im DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst Der Kreis Steinfurt verschiebt aufgrund der Corona-Entwicklung das beliebte Neujahrskonzert mit dem Moderator Winfried Fechner, das in Kooperation mit der Werner Richard - Dr. Carl Dörken Stiftung am 9. Januar 2022 im DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst in Hörstel stattfinden sollte. Ein Nachholtermin im Frühjahr/Sommer ist in Planung.



Besucherinnen und Besucher des DA werden aufgrund der dynamischen Corona-Entwicklungen gebeten, auch die weiteren Programmankündigungen im Internet zu verfolgen und die jeweils tagesaktuellen Voraussetzungen für einen Besuch des DA und der Veranstaltungen im Internet unter www.da-kunsthaus.de zu beachten. Derzeit gelten die bekannten Verhaltensregeln wie 2G, Abstand halten und Maske tragen. Infos gibt es auch unter der Telefonnummer (0 25 51) 69 – 42 15.

Julia Kwiatkowski 3G Regelung auf allen Blutspendeterminen Ab Montag, den 29. November 2021 gilt auch auf allen vom DRK-Blutspendedienst West veranstalteten Blutspendeterminen (NRW/Rheinland-Pfalz/Saarland) eine 3G-Regelung. Zutritt erhalten ausschließlich Menschen, die den Satus geimpft, genesen oder getestet (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden oder PCR-Test nicht älter als 48 Stunden) vorweisen können. Auf allen angebotenen Terminen besteht zusätzlich eine unumgängliche FFP2-Maskenpflicht.



Um Wartezeiten und größere Menschenansammlungen vor Ort zu vermeiden, kann ein erforderlicher Antigen-Schnelltest oder PCR-Test nicht unmittelbar vor den Spendelokalen erfolgen. Weitere Informationen

Julia Kwiatkowski Einlass mit 3G und Termin Der Krisenstab der Verwaltung des Kreises Warendorf hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, die Kreisverwaltung unter Beachtung der 3G-Regel weiterhin geöffnet zu halten. Zugang haben ab Donnerstag (25. November) nur noch geimpfte, genesene oder negativ getestete Bürgerinnen und Bürger. Das negative Schnelltestergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Offene Sprechstunden wie z.B. im Sozialamt müssen jedoch entfallen; hier besteht nun die Möglichkeit, Termine zu vereinbaren. „So können wir die Besucherzahl regulieren und die Kontaktnachverfolgung gewährleisten“, erläutert Krisenstabsleiterin Petra Schreier. Von der Terminvereinbarung ausgenommen sind nur die Zulassungsstellen in Warendorf und Beckum sowie die Führerscheinstelle im Kreishaus. Vormittags können Bürgerinnen und Bürger hier weiterhin ohne Termin erscheinen. Für die Sprechzeiten am Nachmittag müssen Termine über die Kreishomepage gebucht werden. „Diese Regelung hat sich schon im letzten Jahr bewährt“, so Amtsleiter Ralf Holtstiege. Um dennoch ein Höchstmaß an Infektionsschutz zu gewährleisten, wird wieder ein Einbahnstraßensystem eingerichtet. Die Bürgerinnen und Bürger werden am Eingang der Zulassungsstelle abgeholt, wo auch ihre Impf- bzw. Testnachweise kontrolliert werden.

Julia Kwiatkowski 194 Neuinfektionen in 24 Stunden im Kreis Steinfurt Mit 194 (Vortag: 43) Neuinfektionen in 24 Stunden (Stand 23. November, 18.30 Uhr) liegt die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Steinfurt bei 23587 (23393) – das entspricht rund 5265 (5222) Infektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. 21745 (21649) Menschen sind inzwischen wieder gesund. Todesfälle nachweislich Infizierter gibt es im Kreis Steinfurt 346 (345). Verstorben ist eine Frau im Alter von 96 Jahren.

Die Hospitalisierungsinzidenz liegt im Kreis Steinfurt bei 8,2. Dieser Wert beschreibt, wie viele Personen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen aufgrund einer Corona-Erkrankung neu in den Krankenhäusern im Kreis Steinfurt aufgenommen wurden. Aktuell befinden sich 1496 (1399) Infizierte in der Isolierung. In folgenden Kommunen im Kreis Steinfurt sind aktuell Menschen nachweislich infiziert: In Altenberge: 14 Personen (13) In Emsdetten: 74 Personen (77) In Greven: 97 Personen (94) In Hopsten: 21 Personen (19) In Hörstel: 60 Personen (64) In Horstmar: 25 Personen (22) In Ibbenbüren: 171 Personen (154) In Ladbergen: 26 Personen (28) In Laer: 25 Personen (17) In Lengerich: 156 Personen (141) In Lienen: 63 Personen (54) In Lotte: 46 Personen (49) In Metelen: 20 Personen (15) In Mettingen: 42 Personen (38) In Neuenkirchen: 34 Personen (34) In Nordwalde: 13 Personen (14) In Ochtrup: 81 Personen (64) In Recke: 37 Personen (30) In Rheine: 247 Personen (239) In Saerbeck: 10 Personen (10) In Steinfurt: 146 Personen (137) In Tecklenburg: 23 Personen (16) In Westerkappeln: 33 Personen (38) In Wettringen: 32 Personen (32)

Julia Kwiatkowski Corona-Lage in Münster

Schon wieder ein Rekord: In Münster wurden am Mittwoch mehr als 120 Corona-Neuinfektionen bestätigt - so viele wie nie zuvor in der Pandemie. Auch die Zahl der aktuell Infizierten hat erneut einen neuen Höchststand erreicht.

Julia Kwiatkowski Coronavirus im Kreis Warendorf

Höchste Zahl der Neuinfizierten seit Beginn der Pandemie

Drei weitere Todesfälle Das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf meldet am Mittwoch (24. November) 142 Neuinfektionen. Dies ist die höchste Zahl binnen eines Tages seit Beginn der Pandemie. Damit steigt die Gesamtzahl der Coronainfektionen auf 15.955 (Vortag: 15.813). Aktuell zählt der Kreis 1.235 aktive Fälle (Vortag: 1.179). Als gesundet gelten 14.445 Personen (Vortag: 14.362). Unterdessen sind auch drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 bekannt geworden. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen auf 275. Es handelt sich dabei um eine 82-jährige Frau aus Ennigerloh, einen 77-jährigen Mann aus Beckum und einen 94-jährigen Mann aus Ahlen, die in Krankenhäusern innerhalb und außerhalb des Kreisgebiets stationär behandelt wurden. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 32 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt, davon sieben intensivmedizinisch, hiervon vier mit Beatmung. Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden: • Ahlen: 199 aktive Fälle (+22), 4.079 Gesundete (+12), 92 Verstorbene (+1), insgesamt 4.370 gemeldete Infektionsfälle seit März 2020 (+35)

• Beckum: 155 aktive Fälle (+1), 1.865 Gesundete (+17), 33 Verstorbene (+1), insgesamt 2.053 Infektionen (+19)

• Beelen: 47 aktive Fälle (-3), 361 Gesundete (+4), 1 Verstorbener, insgesamt 409 Infektionen (+1)

• Drensteinfurt: 66 aktive Fälle (+7), 450 Gesundete (+4), 5 Verstorbene, insgesamt 521 Infektionen (+11)

• Ennigerloh: 68 aktive Fälle (+1), 934 Gesundete (+3), 16 Verstorbene (+1), insgesamt 1.018 Infektionen (+5)

• Everswinkel: 75 aktive Fälle (+12), 294 Gesundete (+1), 2 Verstorbene, insgesamt 371 Infektionen (+13)

• Oelde: 126 aktive Fälle (+8), 1.845 Gesundete (+6), 26 Verstorbene, insgesamt 1.997 Infektionen (+14)

• Ostbevern: 49 aktive Fälle (+4), 483 Gesundete (+2), 4 Verstorbene, insgesamt 536 Infektionen (+6)

• Sassenberg: 65 aktive Fälle (-1), 668 Gesundete (+7), 12 Verstorbene, insgesamt 745 Infektionen (+6)

• Sendenhorst: 26 aktive Fälle (+6), 449 Gesundete, 12 Verstorbene, insgesamt 487 Infektionen (+6)

• Telgte: 88 aktive Fälle (-4), 793 Gesundete (+6), 21 Verstorbene, insgesamt 902 Infektionen (+2)

• Wadersloh: 57 aktive Fälle (-1), 625 Gesundete (+3), 29 Verstorbene, insgesamt 711 Infektionen (+2)

• Warendorf: 214 aktive Fälle (+4), 1.599 Gesundete (+18), 22 Verstorbene, insgesamt 1.835 Infektionen (+22)

Julia Kwiatkowski Corona-Impfungen für Sechs- bis Zwölfjährige

(dpa) In Nordrhein-Westfalen sollen jetzt schon die Vorbereitungen für Corona-Impfungen in der Altersgruppe der Sechs- bis Zwölfjährigen anlaufen. In Kürze sei mit einer Zulassung von Impfstoffen für diese Altersklasse durch die Europäische Arzneimittel-Agentur zu rechnen, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag.

Julia Kwiatkowski Reaktion auf steigende Corona-Zahlen Jonas Austermann berichtet aus Münster:

Das Fußballjahr ist für A- und B-Junioren sowie B-Juniorinnen vorzeitig beendet, zumindest offiziell. Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) reagiert damit auf die steigenden Corona-Zahlen.

Load more Tickaroo Live Blog Software