Zwei Testzentren im Kreis Borken in Brand gesetzt

Zwei Corona-Schnelltestzentren im Kreis Borken wurden in der Nacht zu Sonntag mutmaßlich in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, sei ein politischer Hintergrund der Taten nicht auszuschließen - jetzt ermittelt der Staatsschutz. Der erste Brand ereignete sich laut Mitteilung an einer Teststation in Ahaus-Ottenstein, kurze Zeit später brannte ein Testzelt in Gronau-Epe. In beiden Fällen alarmierten Zeugen den Notruf. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von jeweils 10.000 Euro aus. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt, ist noch unklar. An beiden Teststationen ist es bereits in der Vergangenheit zu Brandstiftungen gekommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.