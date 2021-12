Zweites Weihnachten unter Corona-Bedingungen

Münsterland

Zum zweiten Mal finden die Weihnachtsgottesdienste unter Corona-Bedingungen statt. Für die beliebtesten Gottesdienste gilt jetzt 2G. Derweil sind in den Münsterlandkreisen die 7-Tage-Inzidenzen gesunken. Lediglich in der Stadt Münster stieg der Wert an.