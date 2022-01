In Zeiten niedriger Zinsen sind gute Alternativen zu klassischen Anlageoptionen gefragter denn je. Warum nicht das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden? Die Chance dazu bietet ein eigenes Ferienhaus in den Niederlanden.

Der Anbieter EuroParcs betreibt über 60 Ferienparks in den schönsten Regionen des Nachbarlandes, meist mit direktem Zugang zum Wasser. Wer sich für den Kauf eines Ferienhauses interessiert, kann sich unter anderem im Rahmen eines Kundentages in Münster (29. Januar) persönlich näher über das vielfältige Immobilienangebot informieren und sich unverbindlich individuell beraten lassen.

Ferienhäuser in Toplage

EuroParcs bietet eine riesige Auswahl an verschiedenen Ferienhaustypen in den Niederlanden sowie in Belgien und Österreich – immer in einer 1a-Lage mit Freizeitmöglichkeiten für jeden Geschmack. Die Objekte befinden sich in Ferienparks an der Küste oder im Inland, in der Nähe interessanter Städte, inmitten der Natur, am Meer, an Seen oder Flüssen. Ob Tiny House in nachhaltiger Bauweise oder luxuriöse Strandvilla − alle Ferienhäuser eint, dass sie eine attraktive und verlässliche Rendite weit über dem aktuellen Zinsniveau, einen stabilen Wertzuwachs sowie einen hohen Freizeitwert garantieren. Eine ausgezeichnete Kombination, von der nur Eigentümer einer Ferienimmobilie profitieren können.

Foto: europarcs

Lohnende Investition

Im Detail: Durch die Vermietung des Hauses an Urlaubsgäste werden verlässlich Einnahmen erzielt. Der Trend zum heimatnahen Urlaub wirkt sich schon jetzt positiv auf die Rendite aus und dürfte sich in Zukunft noch verstärken. Ein weiteres Argument für diese Form der Geldanlage ist die mittel- und langfristig zu erwartende Wertsteigerung der Ferienhäuser. Sie basiert auf der hohen Nachfrage nach diesen Immobilien in den Niederlanden, die das Angebot seit Jahren weit übertrifft. Besonders verlockend ist zudem die Möglichkeit, das eigene Ferienhaus für entspannte Kurzurlaube selbst zu nutzen. Alle Ferienhäuser in den EuroParcs bieten viel Komfort, eine hochwertige Ausstattung, ein hohes Maß an Privatsphäre und herausragende Freizeitmöglichkeiten in den Parks und ihrer Umgebung. Aktive Erholung, wie man sie sich wünscht!

Dreifacher Gewinn

Foto: Der Erwerb eines Ferienhauses bietet Anlegern in Niedrigzinszeiten zahlreiche Vorteile: 1. Attraktive und sichere Rendite durch Vermietung an Feriengäste und Wertzuwachs der Immobilie. Die Nachfrage nach Ferienimmobilien in den Niederlanden übersteigt das Angebot seit Jahren. 2. Der hohe Freizeitwert. Das Haus kann auch für eigene Auszeiten vom Alltag genutzt werden. Kunden wählen den Einrichtungsstiel individuell aus attraktiven Paketangeboten. 3. Ein „Rundum-Sorglos-Paket“: EuroParcs kümmert sich für die Hauseigentümer um Verwaltung, Vermietung, Reinigung und Gartenpflege.

...

Bewährtes Know-how

Mit über 40 Jahren Erfahrung und Expertise in der Entwicklung und dem Betrieb von Ferienparks ist EuroParcs ein bewährter Partner rund um das Thema Ferienhauserwerb. Die Berater von EuroParcs unterstützen beim Finden des eigenen Traumferienhauses und informieren zudem über alle Aspekte, die beim Kauf einer Ferienimmobilie im Nachbarland zu beachten sind. Auch darüber hinaus überzeugt EuroParcs als starker Partner. Käufer erhalten ein Rund­um-sorg­los-Pa­ket, das von der Haus- und Gartenpflege über attraktive Einrichtungspakete bis hin zur Vermietung an Feriengäste und sämtlicher damit einhergehenden Dienstleistungen reicht.

Ein eigenes Ferienhaus in den Niederlanden EuroParcs bietet eine enorme Auswahl an verschiedenen Ferienhaustypen in den Niederlanden. Foto: europarcs Käufer erhalten ein Rund­um-sorg­los-Pa­ket,... Foto: europarcs ...das von der Haus- und Gartenpflege... Foto: europarcs ...über attraktive Einrichtungspakete... Foto: europarcs ...bis hin zur Vermietung an Feriengäste und aller damit einhergehenden Dienstleistungen reicht. Foto: europarcs Die Objekte liegen in Ferienparks an der Küste oder im Inland,... Foto: europarcs ...in der Nähe interessanter Städte,... Foto: europarcs ...in der Regel inmitten der Natur und am Wasser. Foto: europarcs Durch die Vermietung des Hauses an Urlaubsgäste werden verlässlich Einnahmen erzielt. Foto: europarcs Der Trend zum heimatnahen Urlaub dürfte sich in Zukunft sogar noch weiter verstärken. Foto: europarcs Ein weiteres Argument für diese Form der Geldanlage ist die mittel- und langfristig zu erwartende Wertsteigerung der Objekte. Foto: europarcs Besonders verlockend ist zudem die Möglichkeit, das eigene Ferienhaus für entspannte Kurzurlaube selbst zu nutzen. Foto: europarcs Weitere Informationen finden Interessenten unter www.europarcsimmobilien.de Foto: europarcs

Kundentag zur persönlichen Orientierung

Alle Interessenten können sich direkt an die Immobilienexperten von EuroParcs wenden. Im persönlichen Gespräch beantworten sie im Rahmen eines Kundentages in Münster (am 29. Januar 2022, von 10 bis 17 Uhr) kostenlos und unverbindlich alle Fragen rund um den Erwerb einer Ferienimmobilie in den Niederlanden. Auch eine Finanzierungsberatung wird angeboten. Termine können telefonisch unter 0221 - 828 28 418 und per E-Mail an verkauf@europarcsimmobilien.de vereinbart werden. Es gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen.

Weitere Informationen finden Interessenten unter www.europarcsimmobilien.de.