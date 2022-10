Der Qalmis Schlaftracker ist ein großes Erfolgskonzept

Heute verwenden viele gesundheitsbewusste und vor allem auch vitale Menschen Smartwatches, um ihre Bewegung, ihren konkreten Verbrauch an Kalorien oder auch die eigene Herzfrequenz zu verfolgen. Aber insbesondere das Schlaf-Tracking wird dabei sehr häufig einfach vernachlässigt.

Genau dies ist jedoch ein enormer Fehler, denn der eigene Schlaf sollte umfassend überwacht und analysiert werden. Das beste Training hat am Ende keinen Nutzen, wenn man nachts nicht in den Schlaf findet oder auch nicht qualitativ gut schläft. Der Qalmis Schlaftracker liefert in diesem Zusammenhang die wichtigen Informationen für den Anwender und hilft daraus die korrekten Schlüsse zu ziehen.

Für sämtliche Zwecke einfach bestens geeignet

Ob Sie als Sportler Ihre Leistung optimieren oder einfach nur Ihr Wohlbefinden steigern möchten: Mit Qalmis bieten wir Ihnen neue technologische Möglichkeiten zur Steigerung Ihrer Lebensqualität. Diesbezüglich können Sie sich durch ein umfangreiches Zubehör verwöhnen lassen. Hier sind unter anderem Luftreiniger oder auch Tageslichtlampen zu nennen. Doch für einen wirklich guten Schlaf bieten wir Ihnen noch viel mehr! So stehen auch herrliche Aromen in Form eines Sprays oder zahlreiche Öle zur Verfügung, die auch die Atmung optimieren. Lassen Sie sich von dieser großen Vielfalt inspirieren und finden Sie die für sich passenden Produkte!

So funktioniert eine Qalmis-Schlafmessung im Detail

Die medizinisch valide 24-Stunden-Messung erfolgt über ein tragbares Gerät, das einfach und schmerzfrei an der Brust befestigt werden kann. Dieser gibt Aufschluss über vitale Lebens- und Regenerationsdaten, die dann von uns fachmännisch analysiert und Ihnen, selbstverständlich interpretiert, übergeben werden. Anhand dieser Analyse wird schnell klar, was Sie jetzt tun können, um Ihren Schlaf zu verbessern. Die Dinge sind hier außerdem schnell zu erfassen und es braucht auch kein tiefgründiges Fachwissen.

Was bringt eine solche Schlafmessung und warum ist diese für so viele Menschen unverzichtbar geworden?

Das Qalmis-Konzept lädt Sie dazu ein, Ihren eigenen Schlaf besser zu analysieren und daraus die korrekten Schlüsse zu ziehen. Viele Menschen analysieren den eigenen Schlaf eher nur subjektiv oder können keine richtigen Parameter benennen, die in diesem Bereich von Bedeutung sein könnten. Somit wird die Qualität des Schlafs in vielen Fällen nur anhand der Länge bemessen. Oder man überlegt, ob man auch tatsächlich komplett durchschlafen konnte. Hier fehlt dann jedoch in der Regel auch die Langzeitanalyse. Mit dem Qalmis-Konzept und dem dazugehörigen Schlaftracker wird sich dies jedoch schnell ändern.

Für das Qalmis-Konzept spricht insbesondere auch die sehr einfach und angenehme Anwendung. Mittels Wearables kann eine solche Messung über einen Zeitraum von 24 Stunden vollkommen ohne Schmerzen und völlig unkompliziert erfolgen. Mit diesem kleinen Schritt lässt sich jedoch eine sehr große Wirkung erzielen. Lassen Sie sich diese moderne Methode also nicht entgehen und überwachen und analysieren Sie den eigenen Schlaf nachhaltig und vor allem im besonderen Maße effizient!

Wir von JEGGLE DAS BETT haben ein Qalmis Experten-Team, welches Sie gerne berät.