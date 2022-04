Ferienhaus in den Niederlanden – eine sichere Investition

Ein eigenes Ferienhaus – davon träumen viele. Die Investition in eine Ferienimmobilie lohnt sich aus mehreren Gründen: vor allem wegen der hohen Rendite und der Möglichkeit, sie auch selbst für entspannte Auszeiten vom Alltag zu nutzen. Mit EuroParcs kann aus dem Traum Realität werden. Der Anbieter betreibt über 65 Ferienparks, davon mehr als 40 in den schönsten Gegenden der Niederlande. Interessierte können sich an einem Kundentag in Münster am 30. April unverbindlich informieren. Aschendorff Medien

Die Ferienparks von EuroParcs liegen in den schönsten Gegenden des Nachbarlandes. Grenznah, in der Nähe zu einzigartigen Naturräumen, attraktiven Städten oder direkt am Meer oder anderen Gewässern, die sich perfekt für unterschiedlichste Wassersportaktivitäten eigenen – für jeden Geschmack findet sich der richtige Ferienpark. So einzigartig und unterschiedlich die Parks sind, so individuell sind auch die Ferienhäuser. Vom angesagten Tiny House über nachhaltige und innovative Häuser bis zur Strandvilla hat EuroParcs für jedes Budget die richtige Immobilie im Portfolio. Alle Objekte eint ihre Toplage. Freistehende Ferienhäuser sind bereits ab 89.500 Euro verfügbar − exklusive Grundstück, das erworben oder gepachtet werden kann.

Verlässlicher Partner

EuroParcs ist ein verlässlicher Partner für Anleger und verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung beim Verkauf und der Vermietung von Ferienhäusern. Ein weiterer Pluspunkt: EuroParcs kümmert sich für die Hauseigentümer um Verwaltung, Vermietung, Reinigung und Gartenpflege – ein echter „Rundum-Sorglos-Service“.

Wachstum & Wertsteigerung

Heimatnaher Urlaub hat in Coronazeiten weiter an Beliebtheit gewonnen. Auch mittel- und langfristig ist von einem Wachstum in diesem Reisesegment auszugehen. Seit jeher stehen die Niederlande aufgrund der kurzen Anreise und wegen ihrer charakteristischen Küste sowie der vielfältigen Natur und zahlreichen Sehenswürdigkeiten hoch im Kurs.

Wer sich für ein eigenes Ferienhaus im Nachbarland entscheidet, profitiert daher gleich mehrfach: Zum einen sichern kontinuierliche Einnahmen durch die Vermietung an Feriengäste verlässlich hohe Renditen und stellen somit eine sehr interessante Anlageform dar. Zum anderen ist in mittel- und langfristiger Perspektive eine Wertsteigerung des Objektes zu erwarten. Daher übersteigt die Nachfrage nach Ferienimmobilien in den Niederlanden das Angebot seit Jahren! Und darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Immobilie selbst für einen erholsamen Kurzurlaub zu nutzen.

Beratung in Köln oder direkt vor Ort

Wer sich für den Erwerb einer Immobilie in den Niederlanden interessiert, kann sich im Rahmen eines Kundentags in Münster am Samstag, 30. April, näher informieren und beraten lassen. Interessierte können unter 0221-82828418 oder verkauf@europarcsimmobilien.de einen persönlichen und unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren. Unabhängig davon sind jederzeit individuelle Termine im Kölner Büro von EuroParcs oder direkt vor Ort in einem der Ferienparks möglich. Zudem ist es möglich, den Termin bequem von Zuhause aus via Videocall wahrzunehmen.

Weitere Informationen finden sich auf www.europarcsimmobilien.de.

Attraktive Investition

Der Erwerb eines Ferienhauses bietet Anlegern in Zeiten hoher Verwahrentgelte für Sparer sowie unruhiger Aktienmärkte zahlreiche Vorteile:

Attraktive und sichere Rendite durch Vermietung an Feriengäste und Wertzuwachs der Immobilie. Die Nachfrage nach Ferienimmobilien in den Niederlanden übersteigt das Angebot seit Jahren deutlich.

Der hohe Freizeitwert: Das Haus kann auch für eigene Urlaube genutzt werden.

Ein „Rundum-Sorglos-Paket“: EuroParcs kümmert sich für die Hauseigentümer um Verwaltung, Vermietung, Reinigung und Gartenpflege. Kunden wählen den Einrichtungsstil individuell aus attraktiven Paketangeboten.