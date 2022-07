Bunte Blütenpracht: Bougainvillea mögen es sonnig

Wer sich an seinen vergangenen Urlaub im Süden erinnern will, kann sich Pflanzen ins Zimmer stellen, die ein mediterranes Flair verbreiten. Das Blumenbüro nennt drei Beispiele:

1. Die Bougainvillea mag einen lichtintensiven Platz in Fensternähe. Sie blüht in Ultraviolett, Rot, Pink aber auch in Weiß, Gelb oder Orange. Die Pflanzen sind in Spanien, Italien, Portugal und vor allem Griechenland weit verbreitet.

2. Ginster gedeiht ebenfalls optimal an einem vollsonnigen Standort. Die sonnengelben Blüten erinnern an die wilden Naturlandschaften in Spanien oder an Küstenabschnitte in der Bretagne sowie in England.

3. Glockenblumen wachsen hauptsächlich in Bergregionen rund um das Mittelmeer. Sie sind pflegeleicht und brauchen nur einen hellen Standort sowie wenig Wasser. In der Natur bilden sie oft große natürliche Teppiche über Felsen und Gestein. So manchen dürften die endlos blühenden Blumen also an einen Bergurlaub erinnern.