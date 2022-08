Hau(p)tsache gesund!

1,8 Quadratmeter Haut überziehen einen Erwachsenen, das ist vergleichbar mit der Fläche eines kleinen Gäste-WCs oder einem großen Saunahandtuch. Geht‘s der Haut nicht gut, kann das gravierende Auswirkungen auf die Lebensqualität und Gesundheit haben. Das musste auch Michaela Motz erfahren: Denn plötzlich war auf ihrem Oberschenkel dieser Fleck, der ihr Leben für immer verändern sollte.

„Wäre ich nicht so hartnäckig gewesen, wäre ich wahrscheinlich schon lange gestorben“, sagt Michaela Motz und ist dankbar, dass Ärztinnen und Ärzte in Münster sie endlich ernst genommen haben. Als sie entdeckt, dass sich ein Muttermal auf ihrem Oberschenkel verändert hat, bekommt sie gleich ein komisches Bauchgefühl. Doch das Mal wird nicht als gefährlich eingestuft, ein Facharzt vertröstet Michaela Motz. Erst in der Hautklinik des Universitätsklinikums Münster (UKM) bekommt der seltsame Fleck einen Namen: malignes Melanom (schwarzer Hautkrebs). Es ist nicht einfach nur eine harmlose Hautveränderung, sondern bösartiger Krebs. Ein Tumor, der Metastasen (Tochtergeschwülste) bilden kann. „In Deutschland gab es zuletzt 23 000 Neuerkrankungen pro Jahr“, sagt Dr. Carsten Weishaupt, Dermatologe und Leiter des Hauttumorzentrums am Uniklinikum Münster, das an der Klinik für Hautkrankheiten angesiedelt ist. Der Experte bezieht sich auf die aktuellsten Zahlen aus 2018. Seitdem steige die Zahl neuer Krankheitsfälle –Weishaupt erklärt, warum die Zahl der Betroffenen, verglichen mit den Vorjahren, wächst: „Sonne gehört zum Lifestyle bei vielen Menschen einfach dazu, es ist chic, braun zu sein.“

Schutz vor Sonnenstrahlen

Doch auch wenn UV-Strahlung für die Haut ohne Schutz schädlich ist, Melanome sind sehr unterschiedlich, und genau das gilt auch für ihre Ursachen: „Weniger als 50 Prozent der Fälle sind tatsächlich auf die Sonne zurückzuführen“, sagt Weishaupt. Nichtsdestotrotz erhöhen Sonnenbrände das Risiko für Hautkrebs, besonders die aus Kindertagen.

Doch auch „Reparaturfehler“ bei der natürlichen Zellteilung des Körpers scheinen eine Rolle zu spielen. Können diese Fehler ausgebessert werden, ist alles in Ordnung. Doch gerät der Zellzyklus, der wie ein Uhrwerk funktioniert, aus dem Takt, entartet eine Zelle und wächst unaufhörlich. Es entsteht Krebs. Verschiedene Defekte in Genen, die Erbanlage an sich oder Mutationen stehen dabei im Zusammenhang mit neuen Tumoren. Aber auch äußere Einflüsse wie eben wiederholte UV- oder Röntgenstrahlen können als Auslöser maßgeblich dazu beitragen.

Was den Krebs bei Michaela Motz ausgelöst hat, kann niemand genau sagen. Das Vorgehen hingegen stand schnell fest: den Tumor entfernen, das Gewebe in der Histologie untersuchen und dann mit Sicherheitsabstand nachschneiden. „Wenn die Tumordicke mehr als einen Millimeter beträgt, entfernen wir auch den sogenannten Wächterlymphknoten“, sagt Weishaupt. Dies sei ein diagnostisches Vorgehen, um zu untersuchen, ob Tumorzellen bereits über die Lymphbahn den Weg in Lymphknoten genommen haben. Das Gefährliche daran: Dort können sie sich ansiedeln und Metastasen bilden. „Die Lymphbahnen und -knoten sind miteinander verbunden und vergleichbar mit einem Drainagesystem“, erklärt der Experte. Für gewöhnlich screenen Lymphknoten – wie ein Security Officer oder Wächter – im Körper, ob gerade irgendwo Bakterien oder Viren im Umlauf sind. Kommen mit dem Lymph- und Blutstrom andere Zellen, vielleicht sogar Tumorzellen, vorbei, die hier nichts verloren haben? Mithilfe einer Substanz wird dann in der Nähe des festgestellten Tumors der Lymphknoten ausfindig gemacht, der genau diese Aufgabe übernommen hat. Der wird sicherheitshalber entfernt. „Für die Prognose, Behandlung und den Verlauf ist wichtig, ob sich entsprechende Zellen in den Lymphknoten befinden.“

6 Fehler: Das sollten Sie Ihrer Haut zuliebe vermeiden Foto: 1. Solarienbesuche und Sonnenbaden: Beides lässt die Haut nicht nur altern, sondern kann auch Hautkrebs begünstigen.



2. Eincremen vergessen? Holen Sie es schnell nach, am besten mit Lichtschutzfaktor 50



3. Kleidung vor Creme: Weniger ist mehr? Von wegen! Kleidung, die Körperstellen bedeckt, schützt besonders gut. Achten Sie auf UV-Schutz-Siegel.



4. Das wird schon nichts Schlimmes sein: Schieben Sie den Besuch beim Hautarzt nicht auf die lange Bank. Je früher Veränderungen erkannt werden, desto besser sind die Heilungschancen.



5. Termin verpasst? Denken Sie an die regelmäßigen Kontrolltermine und Check-ups beim Facharzt. Ihre Haut wird es Ihnen danken.



6. A-B-C-D-E-Regel nicht angewendet: Haben Sie selbst viele Muttermale? Dann achten Sie unbedingt auf Veränderungen. Das eigene Untersuchen klappt besonders gut, wenn Sie die sogenannte A-B-C-D-E-Regel anwenden. ...

Für seine Patientin bedeutet dies zunächst eine Woche Krankenhaus. „Ich dachte erst, es sei ein kleiner Eingriff, aber als ich wieder aufwachte, klebte auf meinem Oberschenkel ein riesiges Pflaster“, erinnert sich die heute 56-Jährige. Das Ergebnis: Sie hat einen Tumor des Stadiums 2, ohne Beteiligung der Lymphknoten. Für Michaela Motz ein großes Glück. Denn sie weiß, es gibt die Stadien eins bis vier und jede höhere Stufe bringt mehr Komplikationen und Risiken mit sich. Stadium 1 bedeutet dabei einen kleinen Tumor, in Stadium 2 ist das Geschwulst zwar schon tiefer eingedrungen, aber immer noch begrenzt. In Stadium 3 hat der Tumor dann bereits Absiedlungen in Lymphknoten oder nahe gelegene Hautbezirke gestreut und in Stadium 4 ist die Metastasierung so weit fortgeschritten, dass bereits Organe oder andere entfernt liegende Gewebe befallen sind.

Als es ihr wieder besser geht, liebt Michaela Motz kleine Spaziergänge im Park der Hautklinik. Ein Laubenbogen auf dem Klinikgelände ist längst zu ihrem Lieblingsplatz geworden. Dort tankt sie Kraft, fasst neuen Mut und liest Bücher – vorzugsweise Steven King oder Sebastian Fitzek. Gruselig. Spannend. Ein bisschen Horror.

Der Horror des Lebens

Doch diese Leidenschaft findet ein abruptes Ende, als sie sieben Jahre nach der ersten Diagnose einen Knubbel in der Brust tastet. Es beginnt das, was sie heute „ihren ganz persönlichen Horror“ nennt. Schnell ist klar: Es ist kein Brustkrebs, sondern eine Metastase. Auch Gehirn und Lunge sind bereits von Fernmetastasen befallen. „Das ist das Tückische am Melanom: Es gibt sogenannte Schläferzellen, die auch Jahre später aktiv werden können“, erklärt Weishaupt. Michaela Motz wird ein Stück der Lunge entnommen und analysiert. Denn je genauer der Tumor bestimmt werden kann, desto zielgerichteter kann die Therapie umgesetzt werden. Auch dieses Mal helfen ihr Ärzte aus dem UKM, darunter Carsten Weishaupt und sein Team, aber auch Kollegen aus der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie.

Das erste Jahr nach der Diagnose kauft sich die eigentlich so lebensfrohe Frau nichts. Keinen Ring. Keine Tasche. Kein Buch. Gar nichts. „Ich dachte, ich werde das ja alles ohnehin nur noch vererben.“ Doch mit einer Kombination aus Immuntherapie und Bestrahlung bekommen ihre Ärzte die Metastasen in den Griff. „Bei der Immuntherapie wird ihr Immunsystem aktiviert. Wir hoffen, dass der Körper die Tumorzellen als fremd erkennt und dagegen vorgeht“, erklärt Weishaupt. Zudem wird ihre Hirnmetastase stereotaktisch, das heißt punktförmig mit einer sehr hohen Einzeldosis einmalig bestrahlt. Dieses Verfahren der Hochpräzisionsstrahlentherapie wird auch Radiochirurgie genannt. Beides hilft. Professor Hans Theodor Eich, Direktor der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie am UKM, und sein Team erzielen Erfolge: Die Metastase bilden sich vollständig zurück. „Plötzlich konnte ich sie in der Brust nicht mehr fühlen“, erinnert sich Motz. Möglicherweise hat hier ein Phänomen, das Mediziner als „abskopalen Effekt“ bezeichnen dazu beigetragen, den Effekt der Immuntherapie zu verstärken. Denn die punktgenaue Bestrahlung einer Metastase kann die Immunantwort gegen den Tumor so aktivieren, dass sie sich auch auf andere, nicht bestrahlte Tochtergeschwülste auswirkt.

Die Angst bleibt

Auf dem Weg zu ihrem Lieblingsplatz, dem Laubenbogen, grüßt Michaela Motz an jeder Ecke bekannte Gesichter, auch die Pförtnerin kennt sie mit Namen: „Wenn man so oft hier ist wie ich, dann kennt man irgendwann alle“, sagt sie. Ein Mal im Monat kommt sie aktuell noch in die Klinik für die Immuntherapie und zu Nachsorgeterminen. „Das mache ich auch weiter, so lange es geht.“ Sie traue dem Braten nicht, auch wenn es zweifelsohne grandios sei, was die Ärzte geleistet hätten. Sie ist guter Dinge – nach den Diagnosen erst recht. „Anders bringt es ja auch nichts,“ sagt sie. Mittlerweile hat sie sich eine neue Tasche gekauft.

„Die habe ich aus Frankreich“, sagt Motz und gerät ins Schwärmen über ihre letzte Reise. Ihr Bruder habe seinen 40. Geburtstag in der Toskana inmitten von Pfirsichbäumen gefeiert. Auf dem Hinweg über Freiburg, die Schweiz und Frankreich musste sie in einem kleinen Städtchen in einer Boutique einfach zugreifen.

Fotos von dem Trip hat sie nicht. Viel schöner seien doch die Momente im Herzen. Jeder Tag ist kostbar, das hat ihr der Krebs gezeigt.„Ich lebe von heute bis gleich und schiebe nichts mehr auf!“