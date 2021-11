Ho Ho Ho … Hinter jedem Türchen steckt ein toller Gewinn!

In unserem Westfälischen Adventskalender verstecken sich nicht nur 24 spannende Tagesgewinne im Wert von jeweils min. 150 €, sondern auch drei hochwertige Hauptgewinne, welche unter allen Teilnehmern verlost werden!

Und so einfach können Sie bei uns gewinnen

Beantworten Sie auf westfälischer-adventskalender.de in unseren Türchen die Tagesfrage oder spielen Sie unser Tagesspiel. Geben Sie im Anschluss Ihre Kontaktdaten an. Mit ein bisschen Glück und der richtigen Antwort informieren wir Sie direkt am nächsten Werktag über Ihren Tagesgewinn.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir außerdem drei hochwertige Hauptgewinne:

1. Esszimmetisch Tak im Wert von 3.995 € von der Firma Team 7 Münster (Friedrich-Ebert-Straße 113, Münster)

2. Gazelle Paris C7 + HMB Modell 2022 im Wert von 2.649 € von der Firma Fahrrad Hürter XXL

3. 2 x Balkon-Set "Cool" im Gesamtwert von 1.000 € von der Firma Gartenmöbel & Ambiente

Die Gewinner der Hauptpreise werden nach Weihnachten schriftlich über ihr Glück informiert.

Machen Sie mit und gewinnen Sie tolle Überraschungen unserer regionalen Partner!