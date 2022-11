Mit Formel-1-Prothese auf Medaillenjagd

Elke van Engelen, Zahnärztin und erfolgreiche Triathletin, steht mit beiden Beinen fest im Leben – das gilt für ihre Familie, den Beruf und ihren Sport. Mentale Stärke zeichnet sie aus. „Du kannst viel mehr erreichen, als du denkst“, ist ihre Überzeugung. Den nötigen technischen Halt nach einer Amputation des linken Unterschenkels gibt ihr eine Hochleistungsprothese aus den orthopädischen Werkstätten der UKM ProTec. Ihr großes Ziel: der Sprung an die Weltspitze.

Van Engelens Ziel: Paralympics 2024

Ob sie schon einen Kalender für das Jahr 2024 hat? „Na klar“, sagt Elke van Engelen und lacht herzlich. „Da steht genau ein Termin drin“, sagt sie augenzwinkernd. „Paralympics in Paris.“ Bei den olympischen Wettkämpfen für Sportlerinnen und Sportler mit Handicap will die Triathletin aus Bad Bentheim ganz vorne mit dabei sein und einen Platz in den Medaillenrängen ergattern. „Das ist mein Ziel, dafür trainiere ich“, betont die 57-Jährige. Aktuell ist sie die Nummer zwei der Weltrangliste in ihrer Klasse. Das Bild vom umjubelten olympischen Zieleinlauf nach anstrengenden 750 Metern Schwimmen, 20 Kilometern Radfahren und fünf Kilometern Laufen hat sie fest vor Augen und als antreibendes Gefühl in ihrem Herzen verankert. Eine Goldmedaille, das wäre ein Traum.

Mit ihren Prothesen hat es Elke van Engelen durch viele Erfolge bei internationalen Wettkämpfen in die Weltspitze geschafft. Foto: UKM

Der Start ihrer sportlichen Karriere

Der Anfang ihrer sportlichen Erfolgsgeschichte liegt noch gar nicht so lange zurück. Elke van Engelen berichtet von ihren ersten triathletischen Erfahrungen. Vor etwa zehn Jahren entdeckte sie den Sport für sich. „Eigentlich mehr aus Spaß und aus einer Feierlaune heraus bin ich bei einem Volkstriathlon an den Start gegangen. Mit einem einfachen Fahrrad und als Brustschwimmerin habe ich das Rennen über alle Disziplinen gewonnen“, erzählt sie. „Da kam dann der Gedanke: Da geht doch vielleicht noch mehr.“

Ansporn genug für die engagierte Zahnärztin mit eigener Praxis, mit einem gezielten Training ihre sportlichen Ambitionen auszuweiten. Die Idee, sich konzentriert mit einer Trainerin auf Triathlon-Wettbewerbe vorzubereiten, faszinierte die Freizeitsportlerin. Lauf- und Radtraining waren für sie keine große Herausforderung. „Aber als es ums Schwimmen ging, war ich eben doch eine Spätstarterin und musste das Kraulschwimmen mühsam erlernen. Die meisten Triathleten sind schon mit fünf Jahren ins Schwimmtraining gestartet, ich erst mit 50“, erzählt van Engelen schmunzelnd. „Aber Aufgeben war noch nie eine Option für mich. Also bin ich drangeblieben und hab den Fokus aufs Schwimmen gelegt.“ Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: 2015 absolvierte Elke van Engelen ihre erste Langdistanz im Triathlon. Die weitere sportliche Karriere der energiegeladenen Athletin schien vorgezeichnet.

Eine Diagnose, die alles auf den Kopf stellte

Doch dann wurde Elke van Engelen jäh ausgebremst: Ein Tumor am linken Sprunggelenk machte die Amputation des Unterschenkels notwendig. „Eine Tumordiagnose mit Beinamputation stellt das Leben erst mal auf den Kopf. Alles ist unklar“, erinnert sie sich noch gut.

„ Diese Diagnose passte überhaupt nicht in unseren Lebensplan, passt natürlich nie. “ Elke van Engelen

„Damals hatte ich überhaupt keine Ahnung, was auf mich zukommen würde und keine Vorstellung, wie ich so gehen, laufen oder gar Sport treiben könnte.“ Im Rollstuhl sitzend feuerte die Sportlerin ihr Team bei einem Wettbewerb an. „Da ist mir klar geworden, ich will auf zwei Beinen stehen“, sagt van Engelen. „Schließlich bist du ein Ironman, irgendwas wirst du daraus schon machen.“

Elke van Engeln gibt nicht auf

Und sie machte etwas daraus: Elke van Engelen holte sich das „normale Leben“ in ihrer Familie mit Ehemann und vier erwachsenen Kindern sowie in der Zahnarztpraxis zurück und startete sportlich eine neue, überaus erfolgreiche Karriere als Paratriathletin. Harte Arbeit. „In dieser Zeit gab es viel zu lernen, viele Hürden mussten überwunden und in allen Lebensbereichen neue Lösungen gefunden werden“, beschreibt die agile Sportlerin. „Motiviert haben mich dabei der starke Rückhalt in meiner Familie und die Menschen, die mit mir mitgedacht und mitgearbeitet haben. Ihr Vertrauen in mich, ihre aufmunternden Gesten und Worte haben mir sehr geholfen. Wenn ein ganzer Berg zu hoch ist, muss man kleine Schritte tun und nicht darauf schauen, was alles nicht geht, sondern an dem arbeiten, was geht.“

Unterstützung durch Orthopädietechnikmeister

Eine Schlüsselposition hat dabei Orthopädietechnikermeister Ludger Linkemeyer. Der Orthopädietechnikermeister an den ProTec Orthopädischen Werkstätten des UKM brachte Elke van Engelen buchstäblich wieder auf die Beine. Schon in der Klinik entwickelte sich ein intensiver Kontakt. „Ich habe sofort wahrgenommen, dass die Patientin große, auch sportliche Ambitionen hatte. Das war schon eine Herausforderung für mich“, sagt der Prothetik-Experte. „Wir mussten gemeinsam die Balance schaffen zwischen dem Wünschenswerten und dem Machbaren.“ Mit einer Alltagsprothese lernte Elke van Engelen wieder das normale Laufen, bevor sie mit dem Paratriathlon starten konnte. „Schwimmen, vor allem aber Radfahren und Laufen brauchen spezielle Sportprothesen, die perfekt auf die Dynamik der Bewegung und den Körper der Athletin abgestimmt werden müssen. Das gilt besonders für die Lauffeder aus Carbon“, erklärt Linkemeyer. „Das ist wie in der Formel 1. Sportprothesen sind wie Boliden. Man braucht sie nicht für das Fortkommen im Alltag, aber sie sind hochentwickelte Sportgeräte, die zu Höchstleistungen beitragen.“

Elke van Engelen weiß, dass für ihren sportlichen Erfolg eine gute Prothesenversorgung unverzichtbar ist. „Die Zusammenarbeit mit Herrn Linkemeyer ist für mich ein Geschenk. Es gibt so viele Details, die in diesem Sport bedacht werden müssen. Zusammen finden wir immer wieder Verbesserungen und Lösungen, wenn‘s Probleme gibt,“ berichtet die Sportlerin. Er habe sich so viel Wissen auf dem Gebiet der Sportprothetik angeeignet. „Wir schauen gemeinsam, wo die Grenzen sind und ob sie sich doch noch verschieben lassen. Ich habe absolutes Vertrauen in seine Arbeit und die Auswahl der Prothesen,“ meint die ambitionierte Sportlerin.

Erst Erfolge

2018, 2019 und 2021 erreichte Elke van Engelen erste Plätze bei den Deutschen Meisterschaften im Paratriathlon. Beim Ironman auf Hawaii war sie 2019 ebenfalls erfolgreich. Es folgten weitere internationale Titel unter anderem bei den Europameisterschaften 2021 in Valencia oder bei den Para-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi. Und jetzt die Paralympics in Paris 2024. „Meine Startklasse – PTS4 Women, Paratriathlon – ist paralympisch geworden“, freut sich Elke van Engelen. „Jetzt habe ich realistische Chancen sogar auf eine Medaille.“

„ Alles hat immer auch Chancen. Nur wenn ich positiv denke, ist da Raum, um etwas zu bewirken. “ Elke van Engelen

Dafür trainiert sie mit ihrem Ehemann und Trainer in Bad Bentheim rund 15 Stunden in der Woche. „Das braucht eine gute Struktur. Es ist schon eine echte Herausforderung, sich jeden Morgen vor der Arbeit für die erste Trainingseinheit zu motivieren. Paris ruft“, erzählt die motivierte Athletin. „Wenn ich zurückdenke, hätte ich nie gedacht, dass ich so weit kommen würde“, sagt sie und ist sich sicher, dass das Geheimnis des Erfolges nicht nur im Training, sondern auch in der Vorstellungskraft im Hinblick auf ein Ziel, gepaart mit eisernem Willen, liegt. Diese Erfahrungen gibt sie gerne weiter. Elke van Engelen: „Ich freue mich, andere zu inspirieren, ihnen Mut zu machen, weiter ihren Weg zu gehen, und immer am Ball zu bleiben. Wichtig ist es, ein Ziel zu haben, um ankommen zu können. Nicht nur im Sport arbeiten wir an Grenzen. Da gibt es Schmerzen, Druckstellen, Verletzungen und Misserfolge. Manchmal braucht man Geduld, aber niemals gilt es, aufzugeben.“