„Jeggle – Das Bett“ setzt auf regionale Lieferanten

Bestes Beispiel für ein Produkt, das Jeggle zusammen mit Produzenten aus der Region entwickelt hat, ist das original Münster-Bett. Für das Gestell wird massives Bauholz aus dem Gerüstbau upgecycelt. Weiterverarbeitet wird das Holz dann von einer Tischlerei in Havixbeck.

Dieser Nachhaltigkeitsgedanke wird mit einer ebenfalls eigens für Jeggle produzierten Daunendecke fortgesetzt. „Die Daunen kommen aus dem Münsterland. Die Hülle ist aus Bramscher Tuch gefertigt. Der Produzent, Hanskruchen, sitzt im selben Industriegebiet wie wir“, erklärt Marketingleiterin Stefanie Holtrup. Hanskruchen trägt das Grüne-Gans-Zertifikat. Das Label achtet besonders auf das Tierwohl.

Weitere regionale Firmen, von denen Jeggle seine Produkte bezieht, sind Irisette Bettwäsche, Essenza und Cawö aus dem Münsterland. „Da diese zum Teil lokal fertigen, können wir unseren Kunden individuelle Wünsche erfüllen“, sagt Stefanie Holtrup.

Überdies produzieren zwei große Matratzenlieferanten – Optimo und Rummel – bereits klimaneutral.

Nachhaltigkeit wird im Hause Jeggle jeden Tag durch gute, individuelle Beratung und langlebige Produkte gelebt. Matratzen, die Probe gelegen und auf die Bedürfnisse abgestimmt sind, müssen nicht getauscht werden. Das spart Transportwege.

Nachhaltigkeit wird im Hause Jeggle jeden Tag durch gute, individuelle Beratung gelebt. Foto: Jeggle / Guido ten Brink

Warum legt Jeggle so viel Wert auf Nachhaltigkeit? „Es ist uns wichtig, dass unsere Kinder und Enkel in Zukunft noch eine Welt vorfinden, die lebenswert ist“, betont Martin Jeggle. Zudem berücksichtigen immer mehr Kunden dies als Auswahlkriterium bei ihrer Händlerwahl und dem Produktkauf. „Diese Entwicklung müssen wir fortsetzen“, so der Geschäftsführer.

Schon vor Jahren stellte das Bettenfachgeschäft seine Beleuchtung auf LED um. Außerdem sind die Ergebnisse der Energieberatung durch die Stadt Münster in das Beleuchtungskonzept eingeflossen.

In der aktuellen Situation will Jeggle die Heizung etwas runterdrehen, um Energie zu sparen. So wie es viele Kunden machen wollen, die an der Robert-Bosch-Straße 2 vermehrt nach wärmenden Wolldecken fragen. Und hier das passende Angebot finden.

www.jeggle.de