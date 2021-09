Kaufen, Bauen, Modernisieren – wichtige Themen, bei denen Know-How gefragt ist

Immobilien und Baugrundstücke sind bereits seit einigen Jahren heiß begehrt. Sobald das Vorhaben feststeht zu kaufen oder zu bauen sollte man sich über einige Themen informieren. Einer der wichtigsten Aspekte ist hierbei die Finanzierung. Auf dem Portal „Wohnen im Münsterland“ der Volksbank Münsterland Nord eG gibt es hierfür extra den Bereich „Finanzierung berechnen“. Hier kann man sich als zukünftiger Immobilienbesitzer schnell einen Überblick verschaffen und sich vorab über die verschiedenen Finanzierungslösungen informieren. Und das Beste ist, dass man ganz unkompliziert einen Termin vereinbaren kann zur individuellen Beratung.

Auch Eigentümer finden auf dem Portal wichtige Informationen. Neben einer Immobilien-Schnellbewertung und einem Versicherungs-Check, ist der Bereich des kostenlosen Modernisierungs-Checks besonders interessant. Denn wenn eine Immobilie nicht gut in Stand gehalten wird, kann sie zum einen an Wert verlieren und zum anderen können zum Beispiel alte Fenster die Heizkosten in die Höhe treiben. Die erforderlichen Angaben wie das Alter und die Art der Fenster, der Türen oder Decken sind innerhalb von fünf Minuten eingegeben. Anschließend bekommen Sie eine Übersicht wann welcher Bereich der Immobilie modernisiert werden sollte.

Die Volksbank Münsterland Nord eG möchte Sie mit dem Portal www.wohnen-im-münsterland.de über alle relevanten Themen bezogen auf Bauen, Kaufen, Finanzieren, Verkaufen und Modernisieren informieren und Sie bei Ihren Vorhaben begleiten, gerne auch persönlich.