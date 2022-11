Arthrose: Bis auf die Knochen

Bei fortgeschrittener Arthrose hilft oft nur noch eine Operation der betroffenen Gelenke. Gängig sind vor allem Versteifungen oder das Einsetzen einer Prothese. Doch wie sieht das Leben nach einem solchen Eingriff aus? Anna Bode, 71, hat beide Behandlungsmethoden hinter sich – und zieht ein durchaus positives Fazit.

Eine kleine, höckerartige Wölbung am rechten Fuß brachte Anne Bode vor fünf Jahren zum Orthopäden. Schmerzen hatte sie nicht, sie wollte nur einmal abklären, was es mit dem „Überbein“ – einer sogenannten Exostose – auf sich hat. Röntgenbilder vom Fuß der Rentnerin brachten Aufklärung: Im Sprunggelenk fehlte Knorpel, der als eine Art Stoßdämpfer für die Bewegungsfreiheit des Gelenks sorgt. Die Diagnose: Arthrose, chronischer Gelenkverschleiß. Das Überbein, weswegen sich Bode ursprünglich hatte untersuchen lassen, gehört häufig zu den ersten Anzeichen.

Laut der Deutschen Arthrose-Hilfe leiden hierzulande etwa fünf Millionen Menschen an der nicht heilbaren Gelenkerkrankung. Ältere Menschen trifft sie weitaus häufiger als jüngere. Am häufigsten betroffen sind Hüft- oder Kniegelenke. Nicht selten beginnt die Krankheit aber auch in Händen oder Füßen.

Verschiedene Behandlungsmethoden halfen nicht

Einige Zeit nach ihrer Diagnose bemerkte auch Anne Bode die ersten Schmerzen. Ein „schneidender, spitzer Schmerz“, wie die 71-Jährige heute sagt. Im Internet informierte sie sich über verschiedene Behandlungsmethoden: Homöopathie, Cremes, Turnübungen, sogar Weihrauch probierte sie gegen das Stechen im Fuß aus – jedoch ohne zufriedenstellende Wirkung.

Auf Anraten ihres Orthopäden wandte sich Bode knapp ein Jahr nach der Diagnose an Professorin Sabine Ochman, stellvertretende Direktorin der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie am UKM. Gemeinsam probierten sie zuerst die gängigen konservativen Behandlungsmethoden aus. Dazu gehören beispielsweise Schuhe mit speziellen Einlagen, die die Schmerzen mindern und den voranschreitenden Gelenkverschleiß zumindest verlangsamen sollen. Doch auch das brachte der Rentnerin nur wenig.

„ Irgendwann konnte ich keine 50 Meter mehr gehen, ohne dass der Schmerz unerträglich wurde. “ Anne Bode

Versteifung des Sprunggelenks

Im Spätsommer 2020 entschied sich Bode dann in Absprache mit Ochman für eine Versteifung des rechten Sprunggelenks. Dabei wird zuerst der restliche vorhandene Knorpel zwischen Schienbein und Sprungbein im oberen Sprunggelenk entfernt. Anschließend werden die Gelenkflächen abgetragen, sodass die Knochen quasi „blank“ aufeinander liegen. Vier Schrauben oder eine Platte fixieren dann Schien- und Sprungbein im 90-Grad-Winkel miteinander. „Das ist das Standardverfahren, wenn die Arthrose bei Patienten bereits weit fortgeschritten ist“, erklärt Ochman.

Zur Nachbehandlung musste Anne Bode für etwa zehn Wochen einen speziellen Stiefel tragen, der die Mobilisierung unter Teilbelastung erleichtern und dafür sorgen sollte, dass die Knochen zusammenheilen konnten. Bei der anschließenden Krankengymnastik wurden dann die angrenzenden Gelenke an die neue Position gewöhnt, da diese die eingeschränkte Bewegungsfreiheit nach der Operation kompensieren müssen. Nach etwa vier Monaten war die Heilung abgeschlossen – und die Patientin war wieder ohne Rollstuhl oder Gehhilfen mobil.

Prothesen als neue Behandlungsmöglichkeit

Doch die Erleichterung über den gelungenen Eingriff hielt bei Anne Bode nur kurz: Bereits einige Monate nach der Operation begann auch ihr linker Fuß zu schmerzen. Im Gegensatz zum rechten Fuß war der Knorpel dort jedoch nicht derart stark verschlissen und das Gelenk beweglicher als zuvor auf der gegenüberliegenden Seite. „In solchen Fällen ist es möglich, eine Prothese in das betroffene Gelenk einzusetzen“, erklärt Ochman. Weil Prothesen in der Regel eine bessere Beweglichkeit als eine Versteifung ermöglichen, entschied sich die Patientin zwei Jahre nach der ersten Operation für diese Alternative.

Das Vorgehen beim Einsetzen der Prothese unterscheidet sich nur teilweise von einer Versteifung: Auch hier werden zuerst die Knorpelreste entfernt und die Gelenkflächen abgetragen. Anschließend werden die im Gelenk aufeinandertreffenden Enden von Schien- und Sprungbein mit Metallkomponenten versehen. Ein bewegliches Inlay aus Kunststoff, das zwischen die Komponenten gesetzt wird, imitiert den Knorpel und ermöglicht, dass das Gelenk bewegt werden kann.

Professorin Sabine Ochman (r.) hat bei ihrer Patientin Anna Bode ein Gelenk versteift und in das andere eine Prothese eingesetzt. Seitdem kann Anna Bode wieder ohne Probleme gehen. Foto: Timo Gemmeke

Die Nachbehandlung nach dem Einsetzen einer Prothese verläuft anders als bei einer Versteifung. „Bereits nach etwa 14 Tagen kann das betroffene Gelenk wieder voll belastet werden“, erklärt Ochman. Dennoch sei es auch hierbei wichtig, die Wunden an den Knochen vernünftig abheilen zu lassen. Zusätzlich seien eine angepasste Physiotherapie und eine Reha – wie etwa im Fall von Anna Bode – ratsam.

Auch wenn eine Prothese Betroffenen mehr Beweglichkeit ermöglicht, sind Versteifungen immer noch die gängige Behandlungsmethode. „Noch haben die Prothesen, die sich in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt haben, die Versteifung als Standardverfahren nicht abgelöst“, sagt Ochman. Das habe mehrere Gründe: Zum einen seien Prothesen – wie etwa bei Anna Bode – nur sinnvoll, wenn keine fortgeschrittene Fehlstellung oder Instabilität besteht. Außerdem seien Prothesen mit einer durchschnittlichen Haltbarkeit von zehn bis fünfzehn Jahren kaum eine Alternative für junge Patienten.

Auch junge Leute erkranken an Arthrose

Denn entgegen dem häufigen Glauben, Arthrose sei vor allem ein altersbedingtes Krankheitsbild, treffe es immer häufiger auch junge Leute. „Das sind dann beispielsweise Sportler, bei denen eine Verletzung nicht richtig verheilt ist. Dadurch nimmt das Gelenk dann irgendwann Schaden und es kann sich eine Arthrose entwickeln,“ schildert Ochman. Die Wahl der Behandlungsmethode sei immer individuell. Patienten unter 40 Jahren rate die Ärztin jedoch nur in wirklich seltenen Fällen zu einer Prothese.

Förderlich für einen möglichst glimpflichen Krankheitsverlauf seien aber auch ganz alltägliche Dinge, meint Ochman. Dazu gehöre etwa das Körpergewicht unter Kontrolle zu halten und die Ernährung anzupassen. Zusätzlich sei Bewegung – je nach Krankheitsstadium und Schmerzlevel – ratsam. Denn nicht selten komme es bei Arthrose-Patienten zu einer Art Teufelskreis: Weil sie durch die Schmerzen zunehmend immobil werden, fällt Bewegung immer schwerer. Das begünstigt das Fortschreiten der Erkrankung tendenziell. Selbst nach einem Eingriff wie einer Versteifung sei weiterhin ein gewisses Maß an Bewegung möglich, erklärt Ochman. „Besonders Schwimmen und Radfahren sind dann geeignet.“

„ Manche Patienten können mit einem versteiften Gelenk sogar joggen. “ Professorin Sabine Ochman

Auch Anna Bode freut sich über die neue Bewegungsfreiheit nach den zwei Operationen. „Ich kann wieder jeden Morgen mit meinem Hund in den Wald gehen, Städtetrips machen und normale Schuhe tragen – ganz ohne Schmerzen. Ich habe durch die Behandlung sehr viel an Lebensqualität zurückgewonnen.