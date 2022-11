Mama, musst du sterben?

Erkrankt eine Mutter oder ein Vater an Krebs, ist es häufig eine große Herausforderung mit den Kindern darüber zu reden. Das Uniklinikum Münster bietet eine Beratung für Eltern und Kinder an, um sie in dieser Zeit zu unterstützen.

Wenn bei der Mama oder beim Papa Krebs entdeckt wird, dann muss ihren Kindern jemand sagen, was das alles bedeuten kann. Dafür hat die Uniklinik Münster (UKM) jetzt eine Beratungsstelle für Kinder krebskranker Eltern geschaffen. Melanie Ramm, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Professor Georg Romer, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am UKM, und Professor Philipp Lenz, Geschäftsführer des Westdeutschen Tumorzentrums (WTZ), Netzwerkpartner Münster am UKM, erklären das neue Angebot.

Mit Kindern reden, wie mit Freunden

Wie antwortet die Mutter am besten auf die Frage ihres Kindes: „Mama, musst du vielleicht sterben?“

Professor Georg Romer: So wie sie antworten würde, wenn ihre beste Freundin fragt: „Na, wie steht es um dich?“

Sie raten Eltern also, mit ihren Kindern so zu sprechen, als ob es um nahe stehende Verwandte geht?

Romer: Genau. Alle Eltern können erklären, wie sie in einem solchen Fall mit ihrer besten Freundin, ihrem Partner, mit ihren Geschwistern darüber sprechen würden. Wir ermutigen sie: „So wie Sie mit Ihrer besten Freundin oder Ihrer Schwester über die Situation sprechen, so können Sie auch mit Ihrem Kind sprechen.“ Vielleicht braucht es eine ein bisschen andere Sprache, aber vom Inhalt her kann ein Kind an all dem Anteil nehmen.

Wahrscheinlich allemal besser, als nichts zu sagen.

Romer: Wenn ein Kind die Erfahrung macht: „Da liegt was in der Luft, aber die Erwachsenen sprechen nicht mit mir darüber“ – das wäre das Schlimmste. Kinder merken sowieso, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Das lässt sich nicht verbergen. Und die Botschaft: „Da gibt‘s was, das so schlimm ist, dass man nicht darüber sprechen kann, obwohl wir eigentlich eine innige, vertrauensvolle Beziehung haben“, weckt in dem Kind Fantasien, die schlimmer sein können als die zu besprechende Realität.

Eltern unterstützen

Sie betreuen Kinder, deren Mutter oder Vater an Krebs erkranken. Wie finden Sie da die richtigen Worte? Frau Ramm, Sie sind die, die direkt mit den Kindern spricht. Wie können Sie sie durch die unsichere Zeit lotsen?

Ramm: Es kann sein, dass ich gar nicht viel mit den Kindern und Jugendlichen arbeite, sondern mehr mit den Eltern. Sie sind die eigentlichen Experten für ihre Kinder. Ich versuche, sie in ihrer Kompetenz zu stützen, damit sie sich sicher und kompetent im Umgang mit ihren Kindern fühlen. Diese Ressourcen müssen wieder aktiviert werden, weil sie in ihren Belastungssituationen nicht präsent sind.

Was raten Sie ihnen?

Ramm: Dass sie offen über ihre Ängste, Wünsche und Sorgen miteinander kommunizieren. Wenn mit den Kindern gearbeitet wird, geht es eigentlich darum, sie zu unterstützen, eigene aktive Bewältigungsstrategien zu finden. Es kam auch schon vor, dass ich mit einer Mutter im Rollenspiel das Gespräch mit dem Kind geübt habe, da sie sich sehr unsicher fühlte und nicht wusste, wie sie ihrem Kind von der schlechten Prognose erzählen soll. Das hat ihr sehr geholfen.

Romer: Im Grunde übersetzt die Mutter bei so einem Gespräch ihrem Kind, was der Arzt ihr zu ihrer Erkrankung gesagt hat. In moderierenden Gesprächen motivieren wir Eltern, über existenziell wichtige Informationen selbst zu informieren und das nicht an Profis abzugeben.

Indem Sie was tun?

Romer: Es kann unglaublich helfen, wenn der Vater seinem Kind mit unserer Moderation erklärt: „Ich habe auch manchmal Angst. Mir hilft es aber ganz viel, über meine Krankheit sehr viel zu wissen. Deswegen verbringe ich ganz viele Stunden im Internet und informiere mich. Je mehr ich selber darüber weiß, desto besser komme ich auch mit meiner eigenen Angst klar.“ Dann hat das Kind eine Orientierung und nicht das Gefühl, der Papa verschwindet hinter dem Computer, weil er nichts mehr mit mir zu tun haben möchte.

Lenz: Es gab auch schon Fälle, in denen das Kind sich gewünscht hat, einmal mit einem Arzt darüber zu sprechen, was die Erkrankung mit dem Papa macht. Das können wir vermitteln. Eltern möchten ja auch wissen, was mit ihrem Kind passiert. Das gilt dann für einen Sieben-, Acht- oder Neunjährigen genauso wie für eine Mutter oder einen Vater.

Romer: Das kann für das Kind eine ganz wichtige Erfahrung sein. Es bekommt Zugang zur Informationsmacht. Es wird nicht ausgeschlossen, sondern kann Informationen aus erster Hand erfahren. Entscheidend ist, das Kind an der Verarbeitung der Krebs-Diagnose teilhaben zu lassen – und zwar so, wie es für die Eltern richtig und authentisch ist. Wenn das Kind im Nachhinein erfährt, dass alle vom möglichen Tod seiner Mutter wussten und „Keiner hat es mir gesagt“, wäre das eine Erschütterung des Vertrauens, das man nur schwer wiederherstellen kann. Es hilft viel mehr, Kinder vorzubereiten. Es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn krebskranke Väter oder Mütter ihrem Kind ihre eigene Perspektive authentisch vermitteln und das Kind später sagen kann: „Meine Mama war eine starke Frau, die hat bis zuletzt geglaubt, dass sie den Krebs besiegen kann.“

Ein Ort, an dem die Kinder offen reden können

Ich stelle mir vor, dass die Angst, etwas Falsches zu sagen, die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern beinahe unmöglich macht.

Ramm: Entscheidend ist, die Sprachlosigkeit zwischen Eltern und Kindern im Angesicht einer lebensbedrohlichen Erkrankung zu überwinden. Da muss ich mich mit dem Kind vorsichtig vortasten. Ich frage Kinder nach ihren Sorgen um ihre Mama oder ihren Papa. Dann schütten sie ihr Herz schon mal aus, weil sie keine Angst haben müssen, dass ihr Gegenüber auch anfängt zu weinen oder dadurch zusätzlich belastet ist. Letztens saß ein Kind vor mir, das bei mir zum ersten Mal über seine Sorgen gesprochen hat und eine Dreiviertelstunde nur geweint hat. Vorher hatten die Eltern mir gesagt: „Das Kind hat noch nicht einmal geweint und spricht nicht über seine Sorgen.“ Es möchte die Eltern halt nicht belasten. Doch wenn das besprechbar wird, ist das nicht belastend, sondern immens entlastend.

Romer: Die Eltern, die durch diese Krankheit im Moment selber belastet sind, haben ja ein Recht auf Entlastung. Die wollen wir ihnen bieten. Ich habe nie erlebt, dass Eltern die reflektierte Entscheidung getroffen haben: „Ich möchte mit den Kindern nicht drüber sprechen, weil es mich zu sehr belasten würde.“ Die gefühlte Belastung ist diffus, ein Gefühl, eine Verunsicherung: „Ich weiß nicht, wie ich mit dem Kind reden kann. Ich weiß nicht, wie ich in das Thema einsteigen kann.“ Und wenn ich da als Lotse den Eltern einen Weg weise, dann entwickelten sie das Selbstvertrauen: „Ich kann das.“ Das entlastet ja.

Melanie Ramm sagt: „Entscheidend ist, die Sprachlosigkei zwischen Eltern und Kindern im Angesicht einerlebensbedrohlichen Erkrankung zu überwinden.“ Foto: UKM/Lenz

Was hat Sie veranlasst, die Beratung aufzubauen?

Lenz: Wenn ein Kind an Krebs erkrankt, gibt es eine psychosoziale Begleitung der Familie. Da sind alle eingeschlossen: Die Eltern werden in die Hand genommen, werden beraten. Ist aber der Vater oder die Mutter krebskrank, gibt es für das Kind keine Beratung.

Aber es gibt ja Kinder-. und Jugendpsychotherapeuten.

Lenz: Aber total wenig. Finden Sie mal für ein Kind, das nicht sterbenskrank ist und keine psychische Erkrankung hat, jemanden, der Ihnen behilflich ist bei der Frage: „Wie rede ich mit meinen Kindern, wenn ich Krebs bekomme?“ Das wird schwierig. Deswegen ist uns wichtig, dass die Kinder Begleitung finden. Abgesehen davon zahlt die Krankenkasse nicht, solange das Kind nicht psychisch krank ist. Stefan Werding

Weitere Informationen unter jmk.ukmuenster.de