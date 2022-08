1,2 Millionen Euro gehen in den Raum Bonn

Sonderveröffentlichung

Die Glückssträhne der Nordrhein-Westfalen im Monat August setzt sich fort: Ein Spielteilnehmer aus dem Raum Bonn räumte bei der Ziehung von LOTTO 6aus49 am Mittwoch (24. August) rund 1,2 Millionen Euro in der zweiten Gewinnklasse ab. Es ist bereits der vierte WestLotto-Millionär in diesem Monat bei LOTTO 6aus49.

Von Aschendorff Medien