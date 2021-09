120 Millionen Euro und zweite Ziehung

Sonderveröffentlichung

In wenigen Monaten wird es bei Eurojackpot neunstellig: Auf 120.000.000 Euro – 120 Millionen Euro – kann ab dem kommenden Jahr die Gewinnklasse 1 anwachsen. Und dieser Maximaljackpot wird in zwei Ziehungen statt einer gejagt: Nicht nur freitags, auch dienstags rollen die Kugeln. Die erste Ausspielung mit den neuen Spielregeln findet am 25. März 2022 (Freitag) statt, die erste Dienstagsziehung folgt am 29. März.

Von Aschendorff Medien