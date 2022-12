27-facher Millionär in zweiter Adventswoche

Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen ist seit der zweiten Adventswoche 27-facher Millionär: Bei LOTTO 6aus49 knackte er am Mittwoch (7. Dezember) als einziger Tipper bundesweit den Jackpot. Der Glückspilz ist WestLotto bereits bekannt, da der Spielauftrag mit der WestLotto-Kundenkarte gespielt wurde.

Über seine Tipps für LOTTO 6aus49 wird sich ein Spielteilnehmer aus der Region Aachen / Eifel jetzt so richtig freuen: Der neue Multi-Millionär erhält für seinen Glückstipp die Summe von über 27 Millionen Euro. Dies ist der zweithöchste Gewinn des Jahres und der 40. Millionär 2022 bei WestLotto.

Über seine Tipps für LOTTO 6aus49 wird sich ein Spielteilnehmer aus der Region Aachen / Eifel jetzt so richtig freuen: Mit den Gewinnzahlen 4, 14, 16, 30, 37 und 39 sowie der Superzahl 8 traf er bundesweit als Einziger den ersten Gewinnrang und knackte den damit auf über 27 Millionen Euro angewachsenen Jackpot. Der neue Multi-Millionär erhält für seinen Glückstipp die Summe von 27.063.036,30 Euro. Dies ist der zweithöchste Gewinn des Jahres in Nordrhein-Westfalen. Für sechs Tippreihen lag der Einsatz inklusive der Zusatzlotterie SUPER 6 bei 17,65 Euro.

Rekord bei den Millionären

Die Zahl der WestLotto-Millionäre in diesem Jahr übersteigt mit dem 27-fachen Millionär erstmals die

40er Marke. So viele Millionäre wie in 2022 konnte WestLotto noch nie in einem Jahr vermelden.

Gewinn mit WestLotto-Karte

Der neue Multi-Millionär hatte seinen Glückstipp mit der WestLotto-Karte, der Kundenkarte von

WestLotto, abgegeben. Daher ist er der Gewinnerbetreuung bereits namentlich bekannt. Der

Spielauftrag wurde in einer WestLotto-Annahmestelle für die Ziehungen am 3. und 7. Dezember als

Wochenschein gespielt.

Eurojackpot am Freitag mit 75 Millionen Euro im Jackpot

Wer zum dritten Advents-Wochenende sein Glück probieren will, auf den wartet bereits morgen der

nächste Jackpot: Bei der Ziehung der Lotterie Eurojackpot am Freitag (9. Dezember) geht es um rund

75 Millionen Euro allein in der Gewinnklasse 1. Tipps können in allen WestLotto-Annahmestellen oder unter www.westlotto.de abgegeben werden.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.

Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos).

www.check-dein-spiel.de. Chance auf den Jackpot 1 : 140 Mio.