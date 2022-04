Eurojackpot steigt auf rund 42 Millionen Euro

Neun Menschen freuen sich über Hochgewinne – so lautet die Bilanz der Eurojackpot-Ziehung vom vergangenen Freitag (22. April). Eine stattliche Millionensumme wartet vielleicht schon am Dienstag: im obersten Rang befinden sich rund 42 Millionen Euro.

Viele Hochgewinne

Vier Glückspilze (Nordrhein-Westfalen, 2x Finnland, Ungarn) landeten mit ihren Vorhersagen am Freitag im zweiten Gewinnrang. Die Glückszahlen 2-18-28-42-50 sowie die Eurozahlen 2 und 11 brachten ihnen jeweils einen Gewinn in Höhe von 603.179,40 Euro. Fünf weitere Tipper fanden die fünf gezogenen Glückszahlen ohne korrekte Eurozahl auf ihren Spielquittungen, und landeten so in der dritten Gewinnklasse. Genau 195.296,70 Euro gehen damit an Tipper aus Hessen, Nordrhein-Westfalen, Norwegen, Dänemark und Finnland.

Dienstagsziehung

Gesucht wird weiterhin der erste Jackpotknacker bei einer Dienstagsziehung. Am 26. April könnte eventuell eine attraktive Belohnung drin sein: in der ersten Gewinnklasse warten rund 42 Millionen Euro. Tipps können in allen WestLotto-Annahmestellen oder unter www.westlotto.de abgegeben werden.

Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de.