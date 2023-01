Eurojackpot steigt auf rund 93 Millionen Euro

Sonderveröffentlichung

Mega-Jackpot am Freitag

Die europäische Lotterie wartet auf ihren ersten geknackten Jackpot in 2023: Bei der Ziehung am heutigen Freitag (27. Januar) geht es in der ersten Gewinnklasse um rund 93 Millionen Euro.

Von Aschendorff Medien