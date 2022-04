Eurojackpot: zweimal in der Woche vom großen Gewinn träumen

Erste Gewinner am Dienstag

Bei der ersten Dienstagsziehung (29. März) wurden die Gewinnzahlen 10, 15,18, 24, 39 sowie die beiden Eurozahlen 2 und 11 ermittelt. Den ersten Dienstags-Millionär gab es noch nicht, aber ein Tipper konnte sich über einen Hochgewinn in der Gewinnklasse 2 freuen: 651.307,60 Euro erhält ein Glückspilz aus Schweden. Im dritten Rang freuen sich sechs weitere Spielteilnehmer über 61.217,80 Euro. Die Gewinne gehen nach Nordrhein-Westfalen, Bayern, Norwegen (2x), Spanien und Italien. Da der Jackpot am Freitag (1. April) mit rund 25 Millionen Euro in Niedersachsen geknackt wurde, steht er zur nächsten Ziehung am Dienstag (5. April) bei rund 10 Millionen Euro.

120 Millionen Euro

Neuer Rekord: Erstmals kann bei Eurojackpot eine dreistellige Millionensumme gewonnen werden – maximal 120 Millionen Euro. Bisher lag das Limit bei 90 Millionen Euro. Somit könnte es künftig bei Eurojackpot Glückspilze geben, die einen dreistelligen Millionengewinn abräumen – das gab es in Deutschland noch nie! Damit der Jackpot auf die neue Maximalsumme steigen kann, wurde auch die Spielformel angepasst. Die Spielteilnehmer tippen zwar weiterhin fünf Zahlen aus 50, bei den Eurozahlen werden aber 2aus12 (statt bisher 2aus10) gewählt. Damit verändert sich die Chance auf den ersten Gewinnrang von bisher 1 : 95 Millionen auf 1 : 140 Millionen.

Teilnahme

Tipps können bis Dienstagabend (5. April) um 18:59 Uhr in jeder WestLotto-Annahmestelle sowie im Internet unter www.westlotto.de abgegeben werden. Viel Glück!

Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de. Jackpot-Chance 1 : 140 Mio