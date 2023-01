Ganz neues Feeling bei LOTTO 6aus49

Sonderveröffentlichung

Mittwoch, 18. Januar 2023, 18:25 Uhr begann für LOTTO 6aus49 eine neue Ära. Im umgestalteten Studio in Saarbrücken werden die Lottozahlen künftig mit neuen Geräten ermittelt. So wird dafür gesorgt, dass die Ziehungen des Klassikers auch in Zukunft reibungslos vonstattengehen.

von Aschendorff Medien