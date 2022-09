Internet-Tipper gewinnt 1,1 Millionen Euro bei LOTTO 

Ein Online-Tipp bei LOTTO 6aus49 bringt einem Spielteilnehmer aus dem Raum Krefeld nach der Ziehung am Mittwoch (31. August) 1,1 Millionen Euro ein. Seinen Spielauftrag hat der WestLotto-Kunde gleich für vier Wochen am 18. August abgegeben. Somit besteht noch die Chance auf weitere Gewinne.

Siebenstelliger Gewinn ohne Superzahl

Mit den Gewinnzahlen 1, 5, 11, 18, 24 und 37 erzielte der WestLotto-Kunde Sechs Richtige. Nur die passende Superzahl 7 fehlte dem Glückspilz. Darüber wird er hinwegsehen können, ist er doch bundesweit der einzige Spielteilnehmer, der den zweiten Rang von LOTTO 6aus49 getroffen und genau 1.187.567 Euro gewonnen hat. Damit ist er der fünfte Lotto-Millionär in Nordrhein-Westfalen im August 2022.

Mehrwochenschein

Seinen Spielauftrag hat der Lottospieler bereits am 18. August im Internet abgegeben. Für den Einsatz von 88,60 Euro nimmt er für vier Wochen samstags und mittwochs an den Ziehungen teil. Mit seinen Tipps hat er also Chancen auf weitere Gewinne.

Jackpot bei rund 20 Millionen Euro

Da die erste Gewinnklasse unbesetzt blieb, steigt der Jackpot weiter an. Zur kommenden Samstagsziehung am sind rund 20 Millionen Euro im Topf. Wer sein Glück probieren möchte: Tipps können bis Samstag (3. September) bis 19 Uhr in allen WestLotto-Annahmestellen sowie Online in der App und unter www.westlotto.de abgegeben werden.

